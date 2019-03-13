Среда, 13 Марта 2019 18:56

АрмИнфо. Сегодня Армения потеряла еще одного борца за свободу - на 55 году жизни скончался рок-музыкант, основатель одной из лучших отечественных рок-групп «Востан Айоц», мастер спорта СССР, искусствовед, участник Арцахского освободительного движения Арег Назарян (Уста Варпет).

Родился Арег в 1964 году в семье лазерного физика и учителя музыки. Как рассказывалось в одной из передач, посвященных музыканту, с юных лет Арег был нетерпим к несправедливости и фальши. Проявление честности и внутренней свободы зачастую принималось за своенравность. В поисках правды и самого себя ему пришлось поменять несколько школ и ВУЗов. «С самого детства он не примирялся с любыми проявлениями несправедливости. Тем не менее, учился хорошо. Вырос достаточно развитым, начитанным, и патриотичным ребенком. С детских лет слушал и хорошо знал классическую музыку. Но нашел себя в роке. Думаю, для него рок-музыка была своеобразным способом выражения протеста против действующего порядка, давления и человеческой несправедливости», - рассказывала в одной из передач мать музыканта.

О своей любви к Родине сам Назарян говорил так: «В вопросе патриотизма большую роль сыграла ответственность перед своими предшественниками. Любовь к родине начинается с ходьбы, пока каждый лист и камень не узнаешь, не сможешь полюбить».

Стоит отметить, что когда в 1988 году начиналось Арцахское освободительное движение, музыкант участвовал в митингах на площади Свободы. «Мне сложно было сказать, что в глубине души привело на ту площадь. Наверное, рок-музыка, которая в то время была выражением свободы», - говорил в одном из интервью Назарян. Однако на этом патриотизм музыканта не ограничился – он записался добровольцем на войну и с 1990 по 1992 год в первых рядах боролся за свободу народа.

В творческой кладези музыканта насчитывается 2 рок-оперы, практически весь репертуар группы «Востан Айоц», 10 фильмов. «Мы писали песни, которые по истечению десятков лет все еще актуальны. Уверен, что и дальше не утратят своей актуальности», - говорил музыкант.

Отметим, что Арег Назарян родился 18 июня 1964 года в Ереване. В 1981 - окончил школу N5 в Арташате. 1981-1982 - учился в музыкальном училище имени Романоса Меликяна. С 1981 года занимался парусным спортом. В 1982-84 - служил в Советской армии в спортивной роте. Кандидат в мастера спорта СССР. В 1983 - мастер спорта СССР. С 1985 года бессменный член клуба "Айас", участник всех инициативных работ. 1986 - поступил в Педагогический институт имени Хачатура Абовяна, факультет культуры, отделение кинофото. 1990-1992 - участвовал в Арцахской войне. 1992-1995 - звукорежиссер Государственного театра песни. С 1996 года режиссер студии звукозаписи Союза композиторов и музыковедов Армении "Бревис". С 1986 года основал рок-группу «Востан Айоц» которой, как он отметил, отдал "половину души, оставшейся от парусного судна "Киликия".

Панихида по усопшему состоится 14 марта в Траурном зале Больницы имени Микаеляна с 17:00 до 20:00.