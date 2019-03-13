Среда, 13 Марта 2019 18:20

АрмИнфо. "Сегодня нам представляется историческая возможность повысить на качественно новый уровень отношения между Арменией и Грузией", - заявил премьер-министр РА Никол Пашинян на встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Приветствуя визит президента Грузии в РА, Никол Пашинян напомнил, что свой первый официальный визит после избрания премьером он совершил в Грузию. "И это подчеркивает особое отношение правительства Армении и лично мое в отношении Грузии", - отметил Пашинян.

По словам армянского премьера, Ереван и Тбилиси должны строить свои отношения на основе взаимных стратегических интересов. "Рад видеть адекватную реакцию правительства Грузии. Пришло время воплотить в жизнь взаимное понимание", - отметил он.

Саломе Зурабишвили, в свою очередь, выразила уверенность в том, что пришло время для перехода армяно-грузинских отношений в новый этап развития. "Многое нас связывает - география, история. Помимо этого, нас связывает общее видение будущего. Думаю, мы сможем использовать имеющийся потенциал, в особенности в связи с ЕС. Вместе мы сможем добиться многого", - заявила она.

Напомним, что по приглашению президента Армении Армена Саркисяна 13 марта в Ереван с двухдневным официальным визитом прибыла президент Грузии Саломе Зурабишвили. Грузинский президент уже посетила мемориальный комплекс "Цицернакаберд" и возложила цветы к вечному огню. Президент ознакомилась с экспозицией музея-института Геноцида армян и оставила запись в Книге памяти, а также посадила ель на Аллее памяти. В резиденции президента Армении состоялась беседа Саркисян - Зурабишвили в формате тет-а-тет, после чего прошла встреча в расширенном составе с участием делегаций двух стран. После президенты Армении и Грузии выступили с заявлением для прессы. В ходе официального визита Зурабишвили встретится также со спикером парламента Араратом Мирзояном, а также посетит Католикоса всех армян Гарегина II.

Согласно данным Нацстаткомитета РА, за январь-декабрь 2018 года внешнеторговый оборот между Арменией и Грузией составил $138,8 млн при спаде в 42,4%. При этом экспорт упал на 55,1% - до $68,7 млн, а импорт на 20,4% - до $70,1млн.