Среда, 13 Марта 2019 18:19

АрмИнфо. Перед законом все люди равны, и первыми обязаны отвечать те люди, которые занимают определенное положение в обществе. Об этом 13 марта в беседе с журналистами заявил глава партии "Процветающая Армения", депутат Гагик Царукян, отвечая на вопрос о допросе его сына Нвера Царукяна, в рамках дела об инциденте в ресторане "Партез".

"Мы ничего не скрывали, не прятались, и ничего не избегали. В рамках закона были совершены все необходимые действия", - подчеркнул депутат.

На вопрос, было ли обнаружено что-то в доме Царукяна во время обыска, депутат заявил, что об этом следует спросить полномочные органы.

Отметим, что в ресторанном комплексе "Партез" 29 января произошла потасовка, которая переросла в конфликт с применением оружия. Потасовка произошла между родственниками экс- депутата Мелика Манукяна и работниками одного из городских пунктов вулканизации. Сотрудники автосалона жаловались на тон, в каком разговаривали родственники бывшего депутата. В результате погиб один человек, а семеро получили ранения разной степени тяжести. Отмечалось, что в разборке замешан также сын депутата парламента от фракции "Процветающая Армения", крупного бизнесмена Гагика Царукяна - Нвер Царукян. Однако пресс-секретарь Царукяна Ивета Тоноян эту информацию опровергла.