Среда, 13 Марта 2019 17:27

АрмИнфо. Подорожание газированных напитков и сигарет неприемлемо. Об этом 13 марта в беседе с журналистами заявил председатель партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян.

"Например, цены на виски можно поднять, так как его, как правило, используют обеспеченные люди. Но цены на те напитки, которыми пользуется народ повышать нельзя. Если они вредны для народа, нужно окончательно вывести их из производства, а не поднимать на них цену. Если курить вредно, то нужно окончательно запретить курение. Мы должны прислушиваться к народу, входить в его положение, и исходя из этого принимать решения. А не поднимать налоги с бухты-барахты", - отметил Царукян. Царукян подчеркнул, что подорожание газированных напитков отразится на простых людей. "Если даже налоги в 100 раз поднимут, это на мне не отразится, но это все коснется обычных граждан. Нужно не повышать налоги, а напротив, понижать их", - подчеркнул депутат.

Царукян также подчеркнул, что если выжимать соки из налогоплательщиков, то они просто обанкротятся. На вопрос, находится ли страна в кризисе, Царукян ответил: "Если все дорожает, рабочие места сокращаются, что все это значит? Ситуация продолжает ухудшаться, мы должны что-то предпринять. Государство, кроме пополнения бюджета должно также направлять деньги в другое русло. Например, открыть каучуковый завод, повысить пенсии. Нельзя решить все проблемы исключительно повышая налоги", - заключил депутат.