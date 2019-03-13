Среда, 13 Марта 2019 17:08

АрмИнфо. В Национальном Собрании Армении в рамках Недели НАТО 13 марта стартовал семинар-обсуждение на тему "Демократический контроль Вооруженных сил РА", в котором участвовали депутаты Национального Собрания, представители Правительства Армении, дипломатического корпуса, гражданского общества, Защитник прав человека РА.

Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян в своем вступлении подчеркнул, что состоявшиеся в прошлом году в Армении внеочередные парламентские выборы - лучший пример проявления демократии. По его словам, сформированный парламент высоко ценит взаимовыгодное и взаимодополняемое сотрудничество и уровень диалога с НАТО и другими странами-партнерами. Докладчик выразил надежду, что проводимые в рамках Недели НАТО мероприятия фундаментально и эффективно посодействуют наибольшему расширению и многостороннему развитию двусторонних отношений. А.Кочарян подчеркнул важность активной вовлеченности в это мероприятие гражданского общества, так как оно должно играть особую роль в контексте парламентского контроля и международного сотрудничества. Он пожелал участникам мероприятия плодотворной работы.

Участников обсуждения приветствовал вице-спикер НС Ален Симонян. Он обратился к переломным политическим переменам в Армении в прошедшем году, которым, по его словам, главным образом способствовал армянский народ, его воля и решимость. По мнению вице-спикера, прошедшие в декабре внеочередные парламентские выборы укрепили власть и демократию в РА.

"Годами Армения имела со странами-членами НАТО подчеркнуто партнерские взаимоотношения. В предыдущие годы уже установились крепкие и дружественные взаимоотношения, в новой Армении мы преемники прежних отношений и гаранты продолжения нового сотрудничества - в более широком и цельном формате. Новоизбранный парламент высоко оценивает сотрудничество и уровень политического диалога с НАТО. Мы осознаем важность взаимовыгодной и взаимодополняемой политики, межпарламентских всеобъемлющих и многопрофильных отношений, реализации взаимных программ с НАТО и странами-членами ОДКБ", - подчеркнул Симонян.

Вице-спикер НС отметил, что Армения в рамках партнерских отношений с НАТО обеспечивает на высоком уровне участие также в многочисленных международных миротворческих миссиях.

Симонян обратился к существующим вызовам и проблемам в сферах обороны и безопасности. Отметив, что эти сферы постоянно нуждаются в изменениях и реформах, он подчеркнул, что Армения нацелена на всемерное совершенствование двусторонних отношений с НАТО в области обороны и безопасности.

"В данном случае особо хочу обратиться к реализации в 2017-2019 гг. Программы действий индивидуального партнерства Армения - НАТО. В Программу включен ряд вопросов, касающихся сфер обороны и безопасности. В частности, хотел бы указать на расширение механизмов и путей парламентского и общественного контроля,

прозрачность и подотчетность, совершенствование законодательного поля, разработку новых правовых механизмов, активное сотрудничество с гражданским обществом, разработку вместе с исполнительной властью основных показателей эффективности и т.д.", - подчеркнул вице-спикер парламента.

Симонян убежден: парламент полностью несет ответственность за осуществление возложенных на него обязательств и готов к наиболее конструктивной реализации в предстоящие годы намечаемой программы действий.

"У нас есть четкое видение вопросов демократического контроля в сфере безопасности, совершенствования сотрудничества с гражданским обществом, защиты прав человека в вооруженных силах", - констатировал вице-спикер НС.

Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в РА Бернхард Маттиас Кислер в приветственном слове подчеркнул важность обсуждения темы, выразив уверенность, что после политических изменений в Армении повысились роль и возможности гражданского общества, голос которого не только будет услышан, но и сыграет активную роль в сфере контроля над вооруженными силами. По словам посла, после конституционных изменений переход к парламентской системе правления явился верным шагом с точки зрения усиления парламента. Отметив, что его страна имеет успешный опыт парламентского правления, Бернхард Маттиас Кислер подчеркнул, что Бундестаг ФРГ играет важную роль в контроле вооруженных сил. В сфере надзора он особо выделил совместную работу правительства, парламента, гражданского общества и омбудсмена. В ходе дебатов участники обратятся к гражданскому контролю Вооруженных сил РА, предоставляемым новой Конституцией РА возможностям, гражданскому надзору в состоявшихся демократических странах, институциональным реформам по укреплению сферы безопасности, парламентскому контролю в сферах безопасности и обороны.