Среда, 13 Марта 2019 16:43

АрмИнфо.Мы против сокращений и оптимизации в госсекторе. Об этом 13 марта в беседе с журналистами заявил председатель партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян.

"Если ты кого-то сокращаешь, то должен обеспечить данного человека работой. Если человек является плохим специалистом его можно уволить с работы, но если человек хороший специалист, работал около 20 лет, ты вдруг решаешь его сократить, или если ты говоришь "ты не член моей команды, уходи" как по вашему будет себя чувствовать данный человек? Нельзя просто так сокращать людей. Ведь у многих из них кредиты. Сейчас многие люди думают лишь о том, как погасить кредит, ведь в противном случае они останутся на улице ", - задался вопросом Царукян.

На вопрос против ли Царукян оптимизации в госсекторе, депутат заявил: "Да, мы против, так как люди пошли на революцию для того, чтобы жить лучше. Если столько людей останутся без работы, то всем этим людям государство будет вынуждено выдать пособие. Народ Армении ожидал, что после революции в стране прекратятся сокращения, зато появятся новые рабочие места, повысятся зарплаты, а банковские проценты напротив, понизятся ", - подчеркнул он.