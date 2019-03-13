Среда, 13 Марта 2019 16:42

АрмИнфо. Армения и Грузия живут в регионе, где для экономического роста во главе угла ставится мир и стабильность. Такое мнение высказала президент Грузии Саломе Зурабишвили на совместной пресс-конференции с президентом с президентом Армении Арменом Саркисяном.

По ее словам, Армения и Грузия не только соседи, но и друзья. "В нашем регионе много вызовов и важно знать, что главный путь - мирное решение конфликтов на основании норм международного права. По нашему глубокому убеждению, решать конфликты должны на основе диалога и путем переговоров",- заявила она.

Саломе Зурабишвили подчеркнула, что для Грузии важно, чтобы региональные конфликты не перемещались на территорию страны. "Для нас крайне важно, чтобы люди, живущие в Грузии - армяне и азербайджанцы мирно жили и были максимально интегрированы в политическую, культурную и экономическую жизнь страну"- заявила она.

При этом президент отметила важность повышения уровня изучения армянским населением грузинского языка, чтобы они были полноценными участниками развития страны.

Президенты, как указала она, говорили о потенциале двух стран в регионе, говорили о визите Саломе Зурабишвили в ЕС и планах Грузии в отношении ЕС. "Важнейшим этапом будет Батумская конференция, где будет представлено наше видение нового этапа отношений с ЕС, который приведет к окончательной интеграции" - отметила она. На этом пути, как подчеркнула президент, будет важно развивать сотрудничество с новой Арменией и услышать о видении республики на конференции, куда и приглашен президент Армен Саркисян.

Помимо этого, как сообщила президент, главы двух стран в качестве приоритетных направлений сотрудничества отметили туризм, высокие технологии, энергетику, транспортные инфраструктуры в сторону Армении. "Есть большие планы, как с ЕС, так и без ЕС", - заявила она.

"Пришло время нашим странам завершить делимитацию границы. Между дружественными странами процесс делимитации не должен длиться вечно", - отметила Зурабишвили, напомнив, что в бытность ее главой МИД нормативная база была завершена. "У нас большое будущее, и мы полны оптимизма", - отметила Зурабишвили. Но, подчеркнула она, важно, чтобы намерения стран не были только на уровне заявлений, но и перешли в практическую плоскость.

Независимый кандидат Саломе Зурабишвили в ходе своей предвыборной кампании посетила регион Самцхе-Джавахети с преобладающим армянским населением и, обращаясь к собравшимся, затронула тему получения грузинского гражданства, напомнив, что оно предоставляется только с разрешения президента. Третьего президента страны Михаила Саакашвили Зурабишвили обвинила в том, что при рассмотрении данного вопроса он отдавал предпочтение этническим туркам. <До сих пор присвоение гражданства происходило только по решению президента. Один президент, который является моим оппонентом, предоставил гражданство очень многим туркам, однако вам не дал гражданство>, - заявила Зурабишвили. Кандидат в президенты также отметила свою роль в работе над новыми регуляциями конституции, которые вскоре позволят гражданам Грузии параллельно иметь гражданство другой страны.

В итоге, результаты первого тура президентских выборов в Грузии показали интересную реальность в двух крупнейших регионах страны, где компактно проживают представители этнических меньшинств. В Самцхе-Джавахети, населенном преимущественно этническими армянами, победила, и с приличным отрывом, Саломе Зурабишвили, независимый кандидат, поддержанный правящей <Грузинской мечтой>. В юго-восточных районах страны, где преобладает этнически азербайджанское население, с отрывом победил Григол Вашадзе, ставленник Михаила Саакашвили. Бывший президент Грузии сразу же поблагодарил грузинских избирателей азербайджанского происхождения за поддержку.

Тем не менее, уже, будучи президентом, Саломе Зурабишвили в ходе визита в Азербайджан заявила: "Территориальная целостность наших стран все еще не восстановлена. Вопрос оккупации все еще остается нашей болезненной раной. Это, с одной стороны, препятствует нашему развитию, с другой же, несмотря на это, на эти трагедии, мы смогли укрепить свое государство, экономику".