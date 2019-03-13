Среда, 13 Марта 2019 16:19

АрмИнфо. Безусловно, все бизнесмены должны принять участие в экономической революции, но для нее нужно создать условия. Об этом 13 марта в беседе с журналистами заявил глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян.

Он отметил, что ее невозможно осуществить только громкими словами или заявлениями. "Для осуществления экономической революции нужно предпринимать определенные шаги, нужно стараться. Для нее нужен фундамент, программы. Пустыми словами и бездействием невозможно добиться чего-то стоящего", - подчеркнул депутат.

Также Царукян отметил, что для экономической революции необходимы инвестиции во всех сферах и реалистическая программа. Депутат также заметил, что без инвестиций экономической революции не может быть. "Нам как минимум нужно, чтобы 3 года поступали инвестиции в размере $1.5-2 млдр. Тогда все получится", - подчеркнул Царукян.