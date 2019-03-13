Среда, 13 Марта 2019 16:18

АрмИнфо. В отношениях с Россией нам не нужно тосты, мы должны предпринимать конкретные действия для углубления сотрудничества. Об этом 13 марта в беседе с журналистами заявил глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян.

Коснувшись меморандума, подписанного между ППА и партией "Единая Россия", депутат подчеркнул: "Нашим основным партнером является Россия, и мы должны понимать важность этих отношений и укреплять их не только путем громких фраз и тостов. Мы должны предпринимать более действенные шаги в данном направлении. Мы сотрудничаем с "Единой Россией" по ряду вопросов", - заключил депутат.