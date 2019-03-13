Среда, 13 Марта 2019 16:16

АрмИнфо. Хочу отметить, что последнее заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ было односторонним. Об этом 13 марта в беседе с журналистами заявил председатель партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян.

Он заявил, что данное заявление не соответствовало ожиданиям армянского народа, свидетельством чему стала реакция на него Азербайджана, приветствовавшего данный документ.

Меж тем, напомнил Царукян, армянский народ решил карабахскую проблему еще 29 лет назад путем референдума о независимости Арцаха, соблюдая все международные стандарты и нормы. "Сегодня де-факто Арцах является независимым государством", - подчеркнул Царукян.

Также депутат поприветствовал совместное заседание Советов национальной безопасности Армении и Арцаха, которое состоялось 12 марта в Степанакерте. При этом, Царукян подчеркнул, что общество все же не получило ответа на волнующие его вопросы.

Отметим, что депутаты от партии <Процветающая Армения> сегодня пронесли в зал заседаний Национального Собрания флажки Арцаха. Царукян объяснил это стремлением выразить свою поддержку НКР и народу Карабаха. <На сегодняшний день у нас есть серьезная проблема по Карабаху. Мы должны поднять этот вопрос всем народом, вне зависимости от того, поддерживаете ли вы власть или в оппозиции. Мы должны быть способны принять общее решение, поскольку это вопрос судьбы целого народа>, - подчеркнул Царукян.