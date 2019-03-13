Среда, 13 Марта 2019 16:15

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян обсудил с содокладчиками мониторинговой комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по Армении Юлией Лёвочкиной и Андреем Ширцелем, секретарем мониторинговой комиссии Алексисом Салансоном и главлй ереванского офиса СЕ Натальей Вутовой вопросы дальнейшего сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба правительства, премьер акцентировал важность содействия мониторинговой миссии ПАСЕ в деле укрепления демократии в Армении. Он также подчеркнул важность тесного сотрудничества с СЕ, высоко оценив деятельность наблюдательской миссии ПАСЕ на парламентских выборах в Армении.

Представляя приоритеты правительства, он, в частности, акцентировал внимание на борьбе с коррупцией, обеспечении независимости судебной системы, верховенстве закона, защите прав человека, модернизации системы управления, улучшении Налогового кодекса.

Содокладчики поздравили премьера с проведением демократических, отражающих волю народа Армении выборов, выразив уверенность в том, что реализация амбициозных и концептуальных реформ, зафиксированных в программе кабмина, окажет будет содействовать укреплению демократии в стране.

Собеседники подчеркнули важность взаимодействия во всех сферах. Пашинян вновь акцентировал внимание на необходимости тесного сотрудничества с ПАСЕ, заметив, что сам, в бытность свою журналистом, а затем политическим деятелем и политзаключенным, долгие годы эффективно сотрудничал с партнерами ПАСЕ.