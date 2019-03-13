Среда, 13 Марта 2019 15:48

АрмИнфо. В Российском центре науки и культуры в Ереване состоялось открытие фотовыставки "Крымская весна: 5 лет в родной гавани".

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе РЦНК, выставка посвящена событиям "Крымской весны", историческим моментам 2014 года.

Открывая выставку, директор Российского центра науки и культуры в Ереване Сергей Рыбинский, обращаясь к событиям 2014 года, совершил краткий исторический экскурс, подчеркнув поддержку простых людей народу Крыма.

Экспозиция фотовыставки раскрывает не только события "Крымской весны", но и грандиозные перемены, произошедшие за прошедшие 5 лет после вхождения Крыма в состав Российской Федерации.

После торжественного открытия выставки, состоялся премьерный показ фильма Тиграна Кеосаяна "Крымский Мост. Сделано с любовью!".

В мероприятии приняли участие руководители и члены общественных организаций российских соотечественников, представители молодежных организаций, СМИ и общественности.

Мероприятие было организовано РЦНК в Ереване совместно с Армянским "Клубом друзей Крыма" и Государственным автономным учреждением "Деловой и Культурный центр Республики Крым" при организационной поддержке общественной организации "Региональное объединение научно-образовательных центров".