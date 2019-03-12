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|Плановый мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана прошел в соответствии с намеченным графиком
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|Аппатурай: Не видим проблем во взаимодействии Армения-НАТО и ее членстве в ЕАЭС
|Советник президента Арцаха: Насколько мне известно, совместное заседание Совбезов Армении и Арцаха было запланировано до заявления Минских посредников
|Аппатурай: Новое правительство Армении продолжaeт курс безопасности в том же русле, что устраивает НАТО
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АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 13 марта текущего года будут обесточены:
в городе Ереван:
10:00-16:00 собственные дома на улицах Норка 5, 7, 9, ЗАО "Электрические сети Армении" и прилегающие абоненты (не являющиеся
жильцами), собственные дома 1-20 на 3-ей улице Гаджегорцнери, собственные дома 33-43, 54-88 на ул. Давида Бэка, собственные дома 1-23 на ул. Нубарашена;
10:30-16:30 жилые дома 1-15 на пр. Тиграна Меца, жилые дома 32, 49 на ул. Анрапетутяна, собственные дома 5-10 на переулке Ханджяна,
собственные дома 1-32 на ул. Фирдуса и прилегающие абоненты (не
являющиеся жильцами), собственные дома 64-88 на ул. Арами,
собственные дома 1-16 на ул. Екмаляна, жилой дом 10 на ул. Парпеци,
жилые дома 43-51 на ул. Пушкина, жилой дом 21 на ул. Пушкина и
прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
11:00-13:00 собственные дома 4-14 на ул. Прошяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
11:00-16:00 жилые дома 4, 6, 8, 8/1 на 1-ой улице Аванесова, жилой дом 42 на 2-ой улице;
11:00-17:00 улица Джамбули и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 27-62 на ул. Гоголя и прилегающие
абоненты (не являющиеся жильцами), проспект Аршакуняца, улицы Неркин Шенгавита 6, 16, собственные дома на улицах Неркин Чарбаха 2, 6, 8, 9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), 1-ая улица Норагавита, жилые дома 135А, 135Б, 135В, 135Г, 135Д, 135Е на пр. Аршакуняца;
в Котайкской области:
11:00-14:00 газозаправочная станция "Автогаз", ООО "Нарек", ЧП "Карен Мартиросян", станция сотового оператора "Виваселл МТС" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
в Гегаркуникской области:
09:10-10:40 хлебной завод Гавара;
11:00-12:30 предприятие "Айгюхтехника", сырный завод, автотехобслуживание, газозаправочная станция, ООО "Гавартранс", завод
минеральных вод "Севан" в городе Гавар;
13:00-14:30 спецшкола N1, ООО "Шах", станция сотового оператора "Юком" и газозаправочная станция;
в Лорийской области:
11:00-17:00 села Дзорагюх и Дзорагетаван.
По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:080000180.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 13-го марта
|Специальная следственная служба Армении направила ходатайство в суд о продлении срока ареста второго президента Роберта Кочаряна
|Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания по вопросам обороны и безопасности и посол Германии в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|КГД Армении задержал гражданина Ирана, пытавшегося незаконно ввести в республику оборудование для майнинга криптовалюты
|Депутат от фракции "Процветающая Армения": Баку также как и Ереван заинтересован в создании транзитного коридора через Иран
|Бако Саакян: Сегодня приоритетным вопросом для двух армянских республик является разработка общенациональной повестки
|Пашинян: В основе карабахских переговоров должны лежать принципы, не терпящие интерпретации
|Генрих Мхитарян признан лучшим футболистом лондонского "Арсенала" в феврале
|Будет сформирована рабочая группа по армянофикации YuTube
|Видео о сотрудничестве "Рус&Хар" и Америабанка
|Ардшинбанк возобновил работу модернизированного филиала <Гюмри>
|Экс-мэру Раздана предъявлено обвинение в присвоении или растрате в особо крупных размерах
|Beeline и инновационный центр Microsoft в Армении подвели итоги программы Product bootcamp
|В Степанакерте завершилось заседание Совбезов Армении и Арцаха: Руководство двух республик "сверило часы" по последним процессам в карабахском урегулировании
|Микаел Мелкумян: Нам необходимо решить все проблемы по созданию единой социальной среды в рамках ЕАЭС
|Иран выиграл международный турнир Армении по ушу
|В арабских странах 60 процентов ВВП приходится на 10 процентов населения
|Аппатурай: России не нравится политика открытых дверей НАТО и Евросоюза
|Плановый мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана прошел в соответствии с намеченным графиком
|Советник президента Арцаха: Для Степанакерта не могут быть приемлемы документы или элементы, разработанные без его участия
|Женщины могли бы обогатить страны мира на $160 трлн
|Мирослав Лайчак сегодня с двухдневным визитом прибудет в Армению
|Великобритания и ЕС достигли компромисса по "Брекзиту"
|Активисты гражданского движения во имя спасения Караунджа ждут от правительства решения в связи с проведением <варварских> раскопок на территории памятника
|Аппатурай: Не видим проблем во взаимодействии Армения-НАТО и ее членстве в ЕАЭС
|Советник президента Арцаха: Насколько мне известно, совместное заседание Совбезов Армении и Арцаха было запланировано до заявления Минских посредников
|Аппатурай: Новое правительство Армении продолжaeт курс безопасности в том же русле, что устраивает НАТО
|На передовой от огнестрельного ранения погиб военнослужащий АО Арцаха
|Температура воздуха в Армении 12-го марта повысится на 3-4 градуса, а ночью с 13-15 - еще на 4-5 градусов
|Ален Симонян: Участие Армении в программах ПА НАТО будет содействовать демократическим и системным реформам в нашей стране
|Омбудсмен Армении в Женеве поднял вопрос защиты прав осужденного в Азербайджане Карена Казаряна
|МЧС Армении: Варденяцский перевал закрыт для автомобилей с прицепом
|Американские конгрессмены выступили за увеличение финансовой помощи Армении по пяти приоритетным направлениям
|Владимир Карапетян и Дмитрий Песков обсудили направления сотрудничества пресс- служб аппарата премьер-министра РА и президента РФ
|Армения и Арцах отмечают важность своевременного осуществления намеченных стратегических программ
|Делая шаг в направлении Израиля, Армения, однозначно, ничего не теряет, а приобретает
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 12-го марта
|В МИД Армении обсудили вопросы армяно-украинской повестки
|Армения и Россия подчеркнули необходимость сотрудничества в сфере РХБЗ
|В НАТО выразили готовность содействовать Армении в борьбе с коррупцией
|Аппатурай: НАТО продолжит проводить учения на территории Грузии
|В Ереване отметили 205 годовщину со Дня рождения великого украинского поэта Тараса Шевченко
|Аппатурай: У карабахского конфликта не может быть успешного военного решения
|В НАТО рассказали о позиции альянса относительно отправки Арменией гуманитарной мисси в Сирию
|Америабанк - результаты 2018 года
|"Секьюрити дрим" опровергает наличие связи компании с вице-премьером
|Российский самолет сел в Баку из-за подозрений о бомбе на борту
|Министр обороны РА и посол США в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Мане Тандилян и посол России в Армении обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества
|Демпартия призывает Пашиняна отказаться от Мадридских принципов
|Министр здравоохранения: Программа по лечению остророго ишемического инсульта на сегодняшний день имплементирована в двух медцентрах Армении
|Министр здравоохранения: Мы считаем, что необходимо бороться как с коррупцией, так и с теневым оборотом в больницах
|Тоноян и Аппатруай обсудили сотрудничество Армения-НАТО
|Компания Lydian International официально оповестило о наличии спора с правительством Армении
|Арсен Торосян считает, что цены на табачные изделия должны быть повышены
|Политолог: Заявление посредников - своеобразное представление элементов, скопившихся в копилкe у посредников
|Вооруженный инцидент на азербайджано-иранской границе
|Председатель армянского парламента и члены АНКА обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества
|Министр здравоохранения Армении: Я ни разу не говорил о бесплатном лечении онкологии
|Советник президента: Ереван должен стремиться к уровню отношений с Иерусалимом, исключающим продажу израильских вооружений Азербайджану
|Делая шаг в направлении Израиля, Армения, однозначно, ничего не теряет, а приобретает
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