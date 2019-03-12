Вторник, 12 Марта 2019 23:05

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 13 марта текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома на улицах Норка 5, 7, 9, ЗАО "Электрические сети Армении" и прилегающие абоненты (не являющиеся

жильцами), собственные дома 1-20 на 3-ей улице Гаджегорцнери, собственные дома 33-43, 54-88 на ул. Давида Бэка, собственные дома 1-23 на ул. Нубарашена;

10:30-16:30 жилые дома 1-15 на пр. Тиграна Меца, жилые дома 32, 49 на ул. Анрапетутяна, собственные дома 5-10 на переулке Ханджяна,

собственные дома 1-32 на ул. Фирдуса и прилегающие абоненты (не

являющиеся жильцами), собственные дома 64-88 на ул. Арами,

собственные дома 1-16 на ул. Екмаляна, жилой дом 10 на ул. Парпеци,

жилые дома 43-51 на ул. Пушкина, жилой дом 21 на ул. Пушкина и

прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-13:00 собственные дома 4-14 на ул. Прошяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 жилые дома 4, 6, 8, 8/1 на 1-ой улице Аванесова, жилой дом 42 на 2-ой улице;

11:00-17:00 улица Джамбули и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 27-62 на ул. Гоголя и прилегающие

абоненты (не являющиеся жильцами), проспект Аршакуняца, улицы Неркин Шенгавита 6, 16, собственные дома на улицах Неркин Чарбаха 2, 6, 8, 9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), 1-ая улица Норагавита, жилые дома 135А, 135Б, 135В, 135Г, 135Д, 135Е на пр. Аршакуняца;

в Котайкской области:

11:00-14:00 газозаправочная станция "Автогаз", ООО "Нарек", ЧП "Карен Мартиросян", станция сотового оператора "Виваселл МТС" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

09:10-10:40 хлебной завод Гавара;

11:00-12:30 предприятие "Айгюхтехника", сырный завод, автотехобслуживание, газозаправочная станция, ООО "Гавартранс", завод

минеральных вод "Севан" в городе Гавар;

13:00-14:30 спецшкола N1, ООО "Шах", станция сотового оператора "Юком" и газозаправочная станция;

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Дзорагюх и Дзорагетаван.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:080000180.