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АрмИнфо. Специальная следственная служба Армении направила ходатайство в суд о продлении срока ареста второго президента Роберта Кочаряна на два месяца.
Как сообщает защита Кочаряна, заседания суда по данному вопросу состоится 13 марта в 12:30 в Ереванском суде общей юрисдикции под председательством судьи Армна Бекташяна.
Отметим, что Кочарян обвиняется в рамках дела 1 марта 2008 года в свержении конституционного строя. Сам он считает обвинение сфабрикованным.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 13-го марта
|Специальная следственная служба Армении направила ходатайство в суд о продлении срока ареста второго президента Роберта Кочаряна
|Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания по вопросам обороны и безопасности и посол Германии в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|КГД Армении задержал гражданина Ирана, пытавшегося незаконно ввести в республику оборудование для майнинга криптовалюты
|Депутат от фракции "Процветающая Армения": Баку также как и Ереван заинтересован в создании транзитного коридора через Иран
|Бако Саакян: Сегодня приоритетным вопросом для двух армянских республик является разработка общенациональной повестки
|Пашинян: В основе карабахских переговоров должны лежать принципы, не терпящие интерпретации
|Генрих Мхитарян признан лучшим футболистом лондонского "Арсенала" в феврале
|Будет сформирована рабочая группа по армянофикации YuTube
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|Ардшинбанк возобновил работу модернизированного филиала <Гюмри>
|Экс-мэру Раздана предъявлено обвинение в присвоении или растрате в особо крупных размерах
|Beeline и инновационный центр Microsoft в Армении подвели итоги программы Product bootcamp
|В Степанакерте завершилось заседание Совбезов Армении и Арцаха: Руководство двух республик "сверило часы" по последним процессам в карабахском урегулировании
|Микаел Мелкумян: Нам необходимо решить все проблемы по созданию единой социальной среды в рамках ЕАЭС
|Иран выиграл международный турнир Армении по ушу
|В арабских странах 60 процентов ВВП приходится на 10 процентов населения
|Аппатурай: России не нравится политика открытых дверей НАТО и Евросоюза
|Плановый мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана прошел в соответствии с намеченным графиком
|Советник президента Арцаха: Для Степанакерта не могут быть приемлемы документы или элементы, разработанные без его участия
|Женщины могли бы обогатить страны мира на $160 трлн
|Мирослав Лайчак сегодня с двухдневным визитом прибудет в Армению
|Великобритания и ЕС достигли компромисса по "Брекзиту"
|Активисты гражданского движения во имя спасения Караунджа ждут от правительства решения в связи с проведением <варварских> раскопок на территории памятника
|Аппатурай: Не видим проблем во взаимодействии Армения-НАТО и ее членстве в ЕАЭС
|Советник президента Арцаха: Насколько мне известно, совместное заседание Совбезов Армении и Арцаха было запланировано до заявления Минских посредников
|Аппатурай: Новое правительство Армении продолжaeт курс безопасности в том же русле, что устраивает НАТО
|На передовой от огнестрельного ранения погиб военнослужащий АО Арцаха
|Температура воздуха в Армении 12-го марта повысится на 3-4 градуса, а ночью с 13-15 - еще на 4-5 градусов
|Ален Симонян: Участие Армении в программах ПА НАТО будет содействовать демократическим и системным реформам в нашей стране
|Омбудсмен Армении в Женеве поднял вопрос защиты прав осужденного в Азербайджане Карена Казаряна
|МЧС Армении: Варденяцский перевал закрыт для автомобилей с прицепом
|Американские конгрессмены выступили за увеличение финансовой помощи Армении по пяти приоритетным направлениям
|Владимир Карапетян и Дмитрий Песков обсудили направления сотрудничества пресс- служб аппарата премьер-министра РА и президента РФ
|Армения и Арцах отмечают важность своевременного осуществления намеченных стратегических программ
|Делая шаг в направлении Израиля, Армения, однозначно, ничего не теряет, а приобретает
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 12-го марта
|В МИД Армении обсудили вопросы армяно-украинской повестки
|Армения и Россия подчеркнули необходимость сотрудничества в сфере РХБЗ
|В НАТО выразили готовность содействовать Армении в борьбе с коррупцией
|Аппатурай: НАТО продолжит проводить учения на территории Грузии
|В Ереване отметили 205 годовщину со Дня рождения великого украинского поэта Тараса Шевченко
|Аппатурай: У карабахского конфликта не может быть успешного военного решения
|В НАТО рассказали о позиции альянса относительно отправки Арменией гуманитарной мисси в Сирию
|Америабанк - результаты 2018 года
|"Секьюрити дрим" опровергает наличие связи компании с вице-премьером
|Российский самолет сел в Баку из-за подозрений о бомбе на борту
|Министр обороны РА и посол США в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Мане Тандилян и посол России в Армении обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества
|Демпартия призывает Пашиняна отказаться от Мадридских принципов
|Министр здравоохранения: Программа по лечению остророго ишемического инсульта на сегодняшний день имплементирована в двух медцентрах Армении
|Министр здравоохранения: Мы считаем, что необходимо бороться как с коррупцией, так и с теневым оборотом в больницах
|Тоноян и Аппатруай обсудили сотрудничество Армения-НАТО
|Компания Lydian International официально оповестило о наличии спора с правительством Армении
|Арсен Торосян считает, что цены на табачные изделия должны быть повышены
|Политолог: Заявление посредников - своеобразное представление элементов, скопившихся в копилкe у посредников
|Вооруженный инцидент на азербайджано-иранской границе
|Председатель армянского парламента и члены АНКА обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества
|Министр здравоохранения Армении: Я ни разу не говорил о бесплатном лечении онкологии
|Советник президента: Ереван должен стремиться к уровню отношений с Иерусалимом, исключающим продажу израильских вооружений Азербайджану
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