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АрмИнфо.Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян 12 марта принял посла Германии в Армении Матиаса Кислера.
Как сообщает пресс-служба парламента, в ходе встречи стороны отметили важность переговоров, которые пройдут 13 марта в Национальном Собрании в рамках недели НАТО, которые касаются парламентского контроля в системе обороны.
Он представил гостям конституционные поправки и политические изменения, которые произошли в Армении в прошлом году, подчеркнув, что данные изменения являются реальной возможностью для развития парламентаризма. В связи с этим председатель комиссии отметил важность содействия европейских стан в вопросе законодательных изменений.
Собеседники обсудили вопросы, связанные с дальнейшим сотрудничеством, в частности, в сфере защиты прав военнослужащих, механизмов парламентского контроля, законодательных изменений.
Посол Кислер сообщил, что МИД Германии выразил готовность продолжить помощь Женевского центра демократического контроля над вооруженными
силами.
Собеседники отметили важность развития дальнейшего сотрудничества и обмена опытом, некоторые рабочие вопросы. В рамках сотрудничества особое место было отведено армяно-германской парламентской группе дружбы.
Дипломат коснулся бархатной революции и отметил, что Германия внимательно и с любопытством наблюдала за крупными политическими изменениями в стране и внеочередными парламентскими выборами. Он выразил надежду, что изменения окажут положительное влияние на дальнейшее развитие Армении.
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|Аппатурай: России не нравится политика открытых дверей НАТО и Евросоюза
|Плановый мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана прошел в соответствии с намеченным графиком
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|Мирослав Лайчак сегодня с двухдневным визитом прибудет в Армению
|Великобритания и ЕС достигли компромисса по "Брекзиту"
|Активисты гражданского движения во имя спасения Караунджа ждут от правительства решения в связи с проведением <варварских> раскопок на территории памятника
|Аппатурай: Не видим проблем во взаимодействии Армения-НАТО и ее членстве в ЕАЭС
|Советник президента Арцаха: Насколько мне известно, совместное заседание Совбезов Армении и Арцаха было запланировано до заявления Минских посредников
|Аппатурай: Новое правительство Армении продолжaeт курс безопасности в том же русле, что устраивает НАТО
|На передовой от огнестрельного ранения погиб военнослужащий АО Арцаха
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|Ален Симонян: Участие Армении в программах ПА НАТО будет содействовать демократическим и системным реформам в нашей стране
|Омбудсмен Армении в Женеве поднял вопрос защиты прав осужденного в Азербайджане Карена Казаряна
|МЧС Армении: Варденяцский перевал закрыт для автомобилей с прицепом
|Американские конгрессмены выступили за увеличение финансовой помощи Армении по пяти приоритетным направлениям
|Владимир Карапетян и Дмитрий Песков обсудили направления сотрудничества пресс- служб аппарата премьер-министра РА и президента РФ
|Армения и Арцах отмечают важность своевременного осуществления намеченных стратегических программ
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|Электросети Армении предупреждают об отключениях 12-го марта
|В МИД Армении обсудили вопросы армяно-украинской повестки
|Армения и Россия подчеркнули необходимость сотрудничества в сфере РХБЗ
|В НАТО выразили готовность содействовать Армении в борьбе с коррупцией
|Аппатурай: НАТО продолжит проводить учения на территории Грузии
|В Ереване отметили 205 годовщину со Дня рождения великого украинского поэта Тараса Шевченко
|Аппатурай: У карабахского конфликта не может быть успешного военного решения
|В НАТО рассказали о позиции альянса относительно отправки Арменией гуманитарной мисси в Сирию
|Америабанк - результаты 2018 года
|"Секьюрити дрим" опровергает наличие связи компании с вице-премьером
|Российский самолет сел в Баку из-за подозрений о бомбе на борту
|Министр обороны РА и посол США в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Мане Тандилян и посол России в Армении обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества
|Демпартия призывает Пашиняна отказаться от Мадридских принципов
|Министр здравоохранения: Программа по лечению остророго ишемического инсульта на сегодняшний день имплементирована в двух медцентрах Армении
|Министр здравоохранения: Мы считаем, что необходимо бороться как с коррупцией, так и с теневым оборотом в больницах
|Тоноян и Аппатруай обсудили сотрудничество Армения-НАТО
|Компания Lydian International официально оповестило о наличии спора с правительством Армении
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|Вооруженный инцидент на азербайджано-иранской границе
|Председатель армянского парламента и члены АНКА обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества
|Министр здравоохранения Армении: Я ни разу не говорил о бесплатном лечении онкологии
|Советник президента: Ереван должен стремиться к уровню отношений с Иерусалимом, исключающим продажу израильских вооружений Азербайджану
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