Вторник, 12 Марта 2019 22:59

АрмИнфо.Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян 12 марта принял посла Германии в Армении Матиаса Кислера.

Как сообщает пресс-служба парламента, в ходе встречи стороны отметили важность переговоров, которые пройдут 13 марта в Национальном Собрании в рамках недели НАТО, которые касаются парламентского контроля в системе обороны.

Он представил гостям конституционные поправки и политические изменения, которые произошли в Армении в прошлом году, подчеркнув, что данные изменения являются реальной возможностью для развития парламентаризма. В связи с этим председатель комиссии отметил важность содействия европейских стан в вопросе законодательных изменений.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с дальнейшим сотрудничеством, в частности, в сфере защиты прав военнослужащих, механизмов парламентского контроля, законодательных изменений.

Посол Кислер сообщил, что МИД Германии выразил готовность продолжить помощь Женевского центра демократического контроля над вооруженными

силами.

Собеседники отметили важность развития дальнейшего сотрудничества и обмена опытом, некоторые рабочие вопросы. В рамках сотрудничества особое место было отведено армяно-германской парламентской группе дружбы.

Дипломат коснулся бархатной революции и отметил, что Германия внимательно и с любопытством наблюдала за крупными политическими изменениями в стране и внеочередными парламентскими выборами. Он выразил надежду, что изменения окажут положительное влияние на дальнейшее развитие Армении.