Вторник, 12 Марта 2019 22:57

АрмИнфо.Вице-спикеры Национального Собрания Ваге Энфиаджян и Лена Назарян 12 марта приняли Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан в Армении Тимура Уразаева.

Как сообщает пресс-служба парламента, Энфиаджян положительно оценив нынешний уровень армяно-казахских отношений, подчеркнул важность дальнейшего развития межпарламентских связей и роль групп дружбы в этом вопросе. Он отметил, что вскоре сформируется группа дружбы Армения - Казахстан, в которую войдут представители всех фракций.

С точки зрения рассмотрения и эффективного решения региональных проблем Лена Назарян особо выделила деятельность созданной в НС седьмого созыва Постоянной комиссии по вопросам региональной и евразийской интеграции. Вице-спикер НС подчеркнула сотрудничество в международных структурах, в частности в ПА ОДКБ и ЕАЭС.

Посол также подчеркнул важность расширения межпарламентских связей и активизации взаимных визитов, необходимость оживления взаимодействия в ряде сфер и констатировал, что в этом вопросе налицо значительный неиспользованный потенциал. Уразаев с удовлетворением выделил рост товарооборота между Арменией и Казахстаном за последние два года, что является также результатом положительного воздействия ЕАЭС.

Стороны обратились к необходимости организации встреч между армянскими и казахскими бизнесменами, активизации экономических связей, возможностям обеспечения благоприятной инвестиционной среды