Вторник, 12 Марта 2019 22:55

АрмИнфо.Баку также как и Ереван заинтересован в создании транзитного коридора через Иран. Об этом 12 марта в беседе с журналистами заявил глава постоянной парламентской комиссии по региональной интеграции в ЕАЭС от фракции "Процветающая Армения" Микаел Мелкумян.

По словам депутата, данный коридор нужен Азербайджану для выхода в Персидский залив. Мелкумян заявил, что Азербайджан уже инвестировал около $500 млн для строительство железной дороги Астара- Рашт."Думаю, стоимость данной дороги в целом составит порядка $1.1 млрд", - подчеркнул депутат.

Мелкумян также отметил, что Ереван должен активно работать в направлении активизации коммуникационных проектов с Ираном, и задуматься как об экономических, так и о политических составляющих данного проекта. "Думаю, что нам стоит развивать нашу транспортную инфраструктуру с ИРИ в направлении порта Энзели. Однако, для этого нам необходимо наличие железной дороги", - подчеркнул Мелкумян.