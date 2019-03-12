Вторник, 12 Марта 2019 22:54

АрмИнфо. Вице-спикер Национального Собрания Ален Симонян 12 марта принял Чрезвычайного и Полномочного посла Казахстана в Армении Тимура Уразаева. Как сообщает пресс-служба парламента, собеседники обратились к вопросам продвижения повестки двустороннего взаимодействия.

Симонян подчеркнул важность развития отношений между двумя странами и углубления межпарламентских связей. В этом контексте он сообщил, что вскоре будет сформирована группа дружбы Армения - Казахстан, которая сыграет активную роль в расширении взаимных связей. Вице-спикер НС коснулся скоординированной работы делегаций в межпарламентских структурах, особо выделив в данном вопросе поддержку друг друга в проблемах, представляющих двусторонний интерес.

Поднята также тема урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы. Симонян, считая неприемлемыми препятствующие установлению мира призывы и милитаристскую риторику соседнего государства, подчеркнул, что мирному урегулированию конфликта не может быть альтернативы. Посол в свою очередь отметил важность мирного урегулирования.

Уразаев затронул перспективы взаимодействия с Арменией в рамках ЕАЭС и ОДКБ, представил приоритеты своей страны в двух интеграционных векторах. В ходе встречи рассмотрены вопросы расширения двусторонних связей в ряде сфер.