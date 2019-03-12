Вторник, 12 Марта 2019 22:53

АрмИнфо.Сегодня приоритетным вопросом для двух армянских республик является разработка общенациональной повестки. Об этом до совместного заседания Совбезов Армении и Арцаха в Степанакерте заявил президент Нагорного Карабаха Бако Саакян, выразив уверенность в том, что сегодняшнее заседание будет способствовать созданию этой повестки.

По его словам, сегодня приоритетом для всего армянского народа является международное признание Арцаха. При этом Саакян заметил, что в ходе заседания речь зайдет и об экономических, социальных вопросах. "Мы также сможем очертить предстоящие приоритеты, которые будут способствовать повышению безопасности и развитию армянских республик",- резюмировал Саакян.