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Татевик Шагунян

Пашинян: В основе карабахских переговоров должны лежать принципы, не терпящие интерпретации

Пашинян: В основе карабахских переговоров должны лежать принципы, не терпящие интерпретации

АрмИнфо.Совместное заседание Советов Безопасности Армении и Арцаха является беспрецедентным событием в истории двух армянских республик, это означает, что в отношениях стран наметился качественно новый этап. Об этом до начала заседания заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как подчеркнул Пашинян, на парламентских выборах 9 декабря 2018 года блок "Мой шаг" получил от народа сильный мандат для продвижения идеи возвращения Арцаха в переговорный процесс в качестве равноправной стороны. Это положение, по его словам, было одним из ключевых в программе блока "Мой шаг".

Пашинян подчеркнул, что он, как премьер Армении, и правительство будут последовательными в этом вопросе. "Этот вопрос был и будет одним из ключевых в повестке обсуждений с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Хочу особо подчеркнуть, что вопрос возвращения Арцаха за стол переговоров - не ультиматум и не прихоть. Просто участие Арцаха в решении карабахского вопроса является приоритетом",- заявил Пашинян.

По словам Пашиняна, эта позиция отражает не только уважение к народу Арцаха и его правам, но и ко всем участникам процесса, поскольку тем самым демонстрирует приверженность к мирному урегулированию проблемы, что является приоритетом для армянской стороны.

"В переговорах до настоящего времени представлены все стороны: Азербайджан - в лице президента Алиева, который, по его собственному же утверждению, представляет также азербайджанскую общину Нагорного Карабаха; международное сообщество в лице минских посредников; Армения, которую представляю я. Это все, конечно же, хорошо, мы высоко ценим усилия посредников в направлении урегулирования конфликта. Но вопрос в том, кто представляет в переговорах Арцах? Никто",- заметил Пашинян.

Он подчеркнул, что уже неоднократно заявлял о невозможности представления Арцаха со стороны премьер-министра Армении за переговорным столом: "Почему? Да потому, что народ Арцаха не избирал его. И это вопрос легитимности, не ультиматум и не прихоть. А легитимность является краеугольным камнем в любых политических отношениях в современном мире",- заявил Пашинян.

При этом он посчитал абсурдными утверждения о том, что Армения или ее премьер пытаются сбросить с себя ответственность за процесс урегулирования на Арцах или его народ. "Для того, чтобы пресечь всякие спекуляции, хочу подчеркнуть, что Армения была, есть и будет гарантом безопасности Арцаха номер один, продолжая свою вовлеченность в мирном процессе",- заявил премьер.

Другой приоритетный вопрос, подчеркнул Пашинян, в том, принимает ли правительство Армении в качестве основы переговоров представленные посредниками три принципа (право народов на самоопределение, территориальная целостность государств и неприменение силы) и 6 элементов (в том числе, передачу подконтрольных армянской стороне территорий Азербайджану, возвращение беженцев в эти районы, отсроченный референдум по статусу Нагорного Карабаха, ред.).

"Это важный вопрос, но для того, чтобы ответить на него, мы нуждаемся в уточнениях - что означают эти принципы в реальности, и кто наделен правом интерпретировать их",- заявил Пашинян. Это, по словам армянского премьера, важно, поскольку, к примеру, интерпретация Азербайджана этих принципов и элементов не приемлема для армянской стороны.

"Конечно, мы тоже можем по-своему их интерпретировать, но это нецелесообразно, поскольку для нас приоритетом является не полемика, а обеспечение эффективных переговоров. Поэтому в основе переговоров должны лежать положения, не оставляющие место для различных интерпретаций. Меж тем, предложенные посредниками положения и элементы за эти 10 лет подвергались различным интерпретациям. Следовательно, в предстоящих переговорах основной акцент должен быть поставлен на разъяснении этих 3 принципов и 6 элементов. Мы готовы и к такому разговору",- заявил Пашинян.

Следующим важным моментом, подчеркнул он, является вопрос подготовки народов к миру.  "Хочу заметить, что этот вопрос не может быть прерогативой властей какой-либо отдельной стороны переговоров. Этот вопрос требует совместных усилий. К примеру, подготовка населения Азербайджана к миру должна осуществляться не только усилиями властей этой страны, но и властей Армении. Именно осознание этого подвигло меня выступить осенью 2018 года с трибуны парламента Армении с беспрецедентным для нашего общества заявлением, подчеркнув, что любое решение карабахского конфликта должно быть приемлемым для народов РА, Арцаха и Азербайджана.  Эта была моя лепта в процессе подготовки народов не только Армении и Арцаха, но и Азербайджана к миру",- заявил Пашинян, с сожалением подчеркнув при этом, что аналогичного ответа от президента Азербайджана не последовало.

Несмотря на это, Пашинян выразил готовность продолжить диалог не только с президентом Азербайджана, но и его народом, поскольку уверен в его миролюбивости настолько же, насколько в миролюбивости народов Армении и Арцаха. 

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