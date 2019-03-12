Вторник, 12 Марта 2019 22:48

АрмИнфо. При Министерстве транспорта, связи и информационных технологий Армении будет создана рабочая группа по армянофикации YuTube. Об этом 12 марта в беседе с журналистами в парламенте страны заявил глава ведомства Акоп Аршакян.

По его словам, правительство республики всегда приветствовало предприимчивость, и важно, чтобы общество и блогеры, заинтересованные в армянофикации YuTube, сами подняли этот вопрос, сняли видеоролики и грамотно преподнесли суть вопроса. Тем более, как отметил министр, данная проблема напрямую связана с развитием технической сферы, внедрением новых бизнес-моделей и созданием новых рабочих мест. В этой связи, Акоп Аршакян не исключил, что работающие и получающие посредством YuTube доход лица окажутся в налоговом поле.

"Это касается любого хозяйствующего субъекта. Как вы знаете, в Налоговый кодекс вносятся изменения, и микробизнес не будет облагаться, но получающие от этого больше прибыли могут уже оказаться в налоговом поле", - подчеркнул министр.