Вторник, 12 Марта 2019 22:38

АрмИнфо.Ардшинбанк 12 марта возобновил работу регионального филиала <Гюмри> в новом отремонтированном и модернизированном офисе, соответствующем современным требованиям. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, перезапущенный филиал оснащен широкими техническими возможностями, облегчающими использование банковских услуг.

В сообщении отмечается, что филиал <Гюмри> находится в городе Гюмри по адресу ул. Гая 7. В будние дни - понедельник-пятница - филиал будет работать с 09:15 до 16:45, а в выходные - суббота-воскресение - с 10:00 до 14:00.

Филиальная сеть Ардшинбанка насчитывает 63 подразделения, из коих 18 расположены в Ереване, 42 - в областях Армении и 3 - в НКР. По охвату филиальной сети Ардшинбанк удерживает 2-ую позицию в банковской системе Армении, и эту же позицию закрепил за собой по числу региональных филиалов с обеспечением присутствия во всех областях Армении.

Отметим, что Ардшинбанк основан в 2003 году. Мажоритарными акционерами Ардшинбанка на 1 октября 2018г выступают ООО <Аринс Групп> (это переименованный ООО <Центр бизнес инвестиций>) с долей участия в капитале 67,97% и ЗАО "Промышленно-финансовая корпорация РЕГИОН" - 29,52%. Ардшинбанк является единственным частным учреждением в Армении, которому присвоены рейтинги двух международных рейтинговых агентств (Moody's и Fitch), равные страновому рейтингу Армении.