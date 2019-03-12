Вторник, 12 Марта 2019 22:38

АрмИнфо.Экс-мэру города Раздан Араму Даниеляну предъявлено обвинение по 3 части 179 статьи УК Армении (присвоение или растрата в особо крупных размерах со стороны организованной группы).

За это обвинение полагается срок от 5 до 8 лет, с конфискацией имущества или без этого. В отношении Даниеляна избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В рамках дела проходят 8 обвиняемых. Все они бывшие сотрудники мэрии Раздана. Им также предъявлены обвинения по 3 части 179 статьи УК Армении. В их отношении также выбрана подписка о невыезде.

Ранее сообщалось, что Даниелян, будучи с 2002 по 2018 года мэром Раздана, используя свои должностные полномочия и функциональные возможности, при содействии начальника налогового отдела мэрии и его заместителя в 2015-2018 годах присвоил и растратил средства из выплат общинной администрации по линии земельного налога и налога на имущество - в общей сложности 102,1 миллиона драмов. Он был задержан 26 февраля. 28 февраля он признал свою вину, восстановил причиненный государству ущерб и был выпущен на свободу. Следствие продолжается.