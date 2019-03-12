Вторник, 12 Марта 2019 22:35

АрмИнфо.

Beeline и инновационный центр Microsoft в Армении подвели итоги стартовавшего в минувшем году лагеря Product bootcamp, в рамках которого организаторы помогали молодежи с инновационным мышлением идти по технологическому направлению и развивать свои стартапы.

Как сообщает пресс-служба компании Beeline, из десяти команд были выбраны Festival и Rendchain, которыми были разработаны признанные лучшими два продукта.

В частности, команда Festival удостоилась денежного приза в размере

1.5 млн. драмов, за разработку полной версии приложения, предусмотренного для кинофестивалей, доступного как для Android, так и для iOS. Команда Rendchain получила денежный приз в размере 1 млн. драмов, за разработку Beta-версии своего продукта, объединяющего мощность всех компьютеров для более ускоренного и качественного создания 3D материалов.

<Командам предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем им удастся создать бизнес- продукт, приносящий стабильный доход>, - говорится в сообщении.

Гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин отметил: <Всегда приятно видеть активных и талантливых молодых людей, которые рассматривают существующие проблемы не как сложность, а как возможность создать собственные решения для улучшения жизни людей. Мы, как ответственная компания, стремимся максимально поддерживать такую молодежь, и вместе с Центром инноваций Microsoft наша совместная программа есть отличный пример такой поддержки>.

Отметим, что лагерь по разработке продуктов (product bootcamp) стартовал в Beeline Startup Incubator в ноябре 2018г. по инициативе Beeline и инновационного центра Microsoft. Заявки на участие в лагере подали свыше 45 команд, но в результате были выбраны 10 команд, которые 22 ноября на первом рабочем совещании взаимодействовали с представителями разных компаний представляющих технологическое сообщество Армении. Они прошли обучение по подготовке Business model canvas, и тому как правильно проектировать и создавать прототип продукта.

Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".