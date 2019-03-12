Вторник, 12 Марта 2019 22:35

АрмИнфо.12 марта в Степанакерте под сопредседательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Арцаха Бако Саакяна состоялось совместное заседание Советов безопасности двух армянских республик.

Как сообщает пресс-служба президента Арцаха, основной темой повестки являлась совместная оценка нынешнего состояния процесса мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и планирование скоординированных действий.

В результате обсуждений члены Советов безопасности Армении и Арцаха дали оценку системе безопасности Арцаха и вновь констатировали, что возможности обеспечения обороноспособности гарантированы и находятся на высоком уровне. В то же время обе армянские стороны вновь подчеркнули свое содействие и приверженность исключительно мирному урегулированию конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, основанному на фундаментальных принципах международного права, в частности, реализации права народов на самоопределение.

Премьер-министр РА Никол Пашинян, в частности, отметил: "Армения продолжает быть приверженной переговорному процессу и в качестве гаранта безопасности Арцаха продолжит предпринимать усилия в данном направлении. При этом для обеспечения полноценности и эффективности мирного процесса решающий голос Арцаха и вопрос его участия остаются актуальными".

В свою очередь Бако Саакян подчеркнул, что в основе атмосферы, способствующей миру, заложено беспрекословное осуществление трехстороннего соглашения о прекращении огня1994-1995гг., что стало бы существенным стимулом для продвижения мирного процесса. "Арцах готов продолжить вносить свой конструктивный вклад в переговорный процесс, направленный на установление в регионе длительного и прочного мира", - отметил Бако Саакян.

На совместном заседании было подчеркнуто, что в рамках Карабахской проблемы обеспечение безопасности и статуса Арцаха были и остаются

наивысшими ценностями для армянских сторон. Была отмечена важность формирования атмосферы мира, внедрения механизмов по снижению рисков, предупреждению инцидентов и укреплению взаимодоверия, как это было закреплено в рамках саммита в Душанбе, а ранее - в Вене и Санкт-Петербурге.

Отметим, что заседание продлилось более четырех часов. Примечательно, что в заседании принял участие спикер парламента Армении Арарат Мирзоян, который не является членом Совбеза. А вот президент Армении Армен Саркисян, который также не является членом Совбеза, не принял участие в заседании, как объяснили в пресс-службе президента, по "техническим причинам". Приглашение принять участие в заседании Совбеза в Степанакерте Саркисяну поступило накануне поздно вечером.