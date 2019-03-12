Вторник, 12 Марта 2019 22:34

АрмИнфо.Мы можем обсуждать идею о создании единой валюты на территории ЕАЭС, но пока говорить о ее внедрении рано. Об этом 12 марта заявил председатель постоянной парламентской комиссии по региональной и Евразийской интеграции Микаел Мелкумян.

Он отметил, что в какой-то момент данный переход удастся осуществить, но это будет в будущем, но не в ближайшей перспективе. В частности, депутат заметил, что пока не видит возможностей для перехода на единую валюту, но если в ближайшее время удастся достигнуть консенсуса в этом вопросе.

Также Мелкумян сообщил, что в постоянной комиссии по евразийской интеграции создана рабочая группа, которая должна заняться поисками вариантов устранения возможных препятствий на пути реализации приоритетов Армении в Евразийском экономическом союзе.

<К моему сожалению, единый рынок на сегодняшний день не является реальностью. В тоже время у нас есть ряд подписанных соглашений, в которых четко указано, что до 2023-2024 гг, все страны-челны ЕАЭС должны сформировать общую социальную среду>, - подчеркнул Мелкумян.

Депутат также отметил, что, несмотря на наличие ряда соглашений, в ЕАЭС существует также ряд нерешенных вопросов. <Мы обязательно должны преодолеть данные проблемы и прийти к тому, чтобы во всех странах-членах ЕАЭС сформировалась общая социальная среда. Говоря об общей социальной в среде мы подразумеваем все сферы - зарплаты, пенсии, пособия и др>, - подчеркнул Мелкумян.

В свою очередь депутат от фракции блока <Мой шаг> Алексей Сандыков с сожалением констатировал, что Армения в ЕАЭС зарекомендовала себя как страна, которая может предложить только сельскохозяйственную продукцию, а также низкоквалифицированных специалистов в сфере обслуживания. <К сожалению, люди стали забывать тот факт, что во время СССР Армения являлась своего рода силиконовой долиной. Становится очевидным, что мы нуждаемся в ребрендинге. И думаю, что данному вопросу следует уделить особое внимание. Более того, я считаю, что не стоит забывать о том, что во многих западных странах очень ценятся армянские специалисты с техническим образованием>, - подчеркнул депутат.

Сандыков предложил подписать с Россией и другими странами-членами ЕАЭС соглашение наподобие <Программы союзного государства по разработке технологий и созданию инновационной продукции>, подписанной между Россией и Белоруссией.