Вторник, 12 Марта 2019 14:02

АрмИнфо.Арабские страны занимают последние позиции мирового рейтинга государств по распределению доходов среди населения. Об этом заявил первый помощник главы Всемирного банка (ВБ) Махмуд Мухиддин в Кувейте, сообщает агентство KUNA.

По его словам, в арабских странах 60 процентов ВВП приходится на 10 процентов населения, тогда как в Европе этот показатель находится на уровне 45 процентов.

Представитель ВБ также акцентировал внимание на экономическом ущербе, который наносят арабскому миру вооруженные конфликты.

По его словам, ущерб арабскому миру от конфликтов в Сирии, Ливии и Йемене в 2010-2018 годах достиг 900 миллиардов долларов.

По словам представителя ВБ, "арабская весна" и последовавшие за ней процессы, в том числе конфликты, привели некоторые страны на грань экономического краха.