Вторник, 12 Марта 2019 13:27

АрмИнфо.Североатлантический альянс переживает сложный период давлений. Об этом 12 марта на конференции "Партнерства НАТО, взгляд Франции" в Ереване во Французском университете Армении заявил спецпредставитель Генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

По его словам, очерченные после Второй мировой войны так называемые границы меняются, после 2014 года возникла конфликтная ситуация. Аппатурай напомнил, что до 2014 года между Россией и НАТО шло достаточно динамичное сотрудничество по ряду направлений. "И мы надеялись, что наше взаимодействие продолжится в том же русле, однако Россия избрала иной путь. О чем стало ясно из одного из выступлений российского лидера Владимира Путина в 2017 году", - сказал он, добавив, что аннексия Крыма, военные действия в акватории Черного моря, недружественная риторика относительно отношений НАТО-Грузия, приостановление Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ДРСМД, РСМД - это еще не полный список недружественных действий России в последний период.

Вместе с тем Аппатурай заверил, что развитее отношений с Россией продолжает быть важным для НАТО, и в альянсе надеются увидеть позитивную динамику в этом направлении.

"В качестве альтернативного пути в НАТО считают развитие отношений с партнерами, содействие им в укреплении суверенитета в вопросах обороны и безопасности. Еще одно направление для нас - это увеличение вовлеченности в процессы в Среднем Востоке, в том числе Ираке и его соседних странах, ввиду усиления угроз, исходящих в том числе от ИГИЛ", - отметил спецпредставитель НАТО.

В тоже время Аппатурай констатировал, что НАТО сегодня активно реформируется с тем, чтобы лучше бороться с современными угрозами, особенно по части кибербезопасноти. По его словам, киберугрозам подвергаются все страны-члены альянса, и НАТО тесно взаимодействует в этом вопросе с ЕС, дабы более эффективно бороться с этим вызовом.

По словам представителя альянса, много работы в миротворческой деятельности в Афганистане и Косово. "Я на всех встречах выражаю благодарность армянской стороне за тот вклад, который они вносят в международный мир и безопасность", - сказал Аппатурай.

Вместе с тем он выразил убеждение, что каждая страна должна иметь право выбора по тому или иному вопросу. "Европейская история уже продемонстрировал, что может произойти при отсутствии свободы выбора. Но, как известно, России не нравится политика открытых дверей НАТО и Евросоюза. Однако глубоко убежден, что взаимодействие должно продолжиться, в том числе и с Россией", - сказал он.

Комментируя намерение Европы создать собственную армию, Аппатурай выразил убеждение, что в вопросе обеспечения защиты равных НАТО нет, и нужно подойти к этому вопросу таким образом, чтобы избежать дубляжа. Он также полагает, что сегодня существует серьезное давление на Европу как со стороны США, так и изнутри