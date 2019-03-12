Вторник, 12 Марта 2019 13:27

АрмИнфо. Согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ 12 марта провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана, в северо-восточном направлении Гадрутского района.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД НКР, с позиций Армии обороны Арцаха наблюдение осуществили полевые помощники Личного представителя Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и Геннадие Петрика (Молдова). С противоположной стороны границы наблюдение осуществили личный помощник ЛПДП ОБСЕ Саймон Тиллер (Великобритания) и сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия).

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.