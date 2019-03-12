Вторник, 12 Марта 2019 13:25

АрмИнфо.Напоминание в последнем заявлении Минских посредников об элементах по урегулированию карабахской проблемы, находящихся на столе переговоров в 2009-2012 годах, скорее всего, обусловлено тем фактом, что на столе переговоров пока нет каких-либо новых элементов или документов. Такое мнение в беседе с корреспондентом АрмИнфо выразил советник президента Арцаха Тигран Абрамян.

Абрамян напомнил, что элементы, о которых указывается в заявлении МГ ОБСЕ, были разработаны с 2009-2012 годы, то есть это период от начала Мадридского процесса до провала в Казани. При этом он посчитал непозволительным тот факт, что в заявлении посредников указывается на Мадридские элементы и ничего не говорится о Венских и Санкт-Петербургских договоренностях, направленных на создание атмосферы доверия и минимизации инцидентов на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск.

Однако, как заметил советник президента Арцаха, для Степанакерта не могут быть приемлемы документы, принципы или элементы, которые обсуждались или разрабатывались без его участия. Именно с учетом этого, подчеркнул Абрамян, Степанакерт настаивает на включении в переговорный процесс на нынешнем этапе, несмотря на то, что из заявления минских посредников становится очевидным, что сопредседатели считают такое развитие ситуации пока нецелесообразным. "Тем не менее, очевидно и однозначно то, что без участия Степанакерта в переговорах, они не могут быть эффективными. Именно поэтому Арцах должен сесть за стол переговоров днем раньше",- подчеркнул Абрамян.

Отметим, что в последнем заявлении Минских посредников говорилось о нецелесообразности изменения нынешнего формата переговоров, делалась ссылка на элементы, находящиеся на столе в 2009-2012 годах, предусматривающие передачу Азербайджану подконтрольных армянской стороне территорий, возвращение в эти районы беженцев, а также отсроченный референдум по статусу Нагорного Карабаха.