Вторник, 12 Марта 2019 13:21

АрмИнфо. В Армении мужчинам платят всего на 5,0% больше, чем женщинам. Таковы данные рейтинга Women's Liveability Index 2019 (Индекс жизнеспособности женщин), опубликованного компанией Nestpick. В Казахстане, к примеру, платят мужчинам на 27,16%, в Молдове – на 11, 89%, в благополучной Швеции – на 0,82%. В Великобритании разрыв в доходах составил 17,90%, в Германии – 15,51%, во Франции – 13,50%.

Специалисты провели исследование 100 стран мира https://www.nestpick.com/womens-liveability-index-2019/ , чтобы понять, где женщинам могут предоставить лучшие условия для жизни. Несмотря на то, что верхние строчки рейтинга заняли европейские государства, разница в зарплатах мужчин и женщин здесь остается высокой.

Как отмечает Bloomberg, на которое ссылается kapital.kz, по данным Всемирного банка, мировая экономика теряет $160 трлн потенциального дохода из-за гендерного неравенства. Эти данные демонстрируют то, как разрыв в доходах между мужчинами и женщинами влияет на экономический рост во всем мире.

Equal Paу Daу, или как с неравенством борются в Европе

В странах ЕС активисты учредили Дeнь paвeнcтвa oплaты тpудa (Equal Paу Daу). С нaчaлa гoдa и дo этoгo дня жeнщины paбoтaют «бecплaтнo», в то время как мужчины получают зарплату с первого января. Выяснилось, что из-за гендерной дифференциации оплаты труда бесплатно приходится работать 2 месяца в году. И эту проблему борцы за права женщин пытаются решить уже несколько лет.

В совокупности в странах Евросоюза мужчины получают больше на 16%. Для сравнения: в России разрыв в зарплате составил 27,46%. При этом на Украине и в Армении разница между доходами мужчин и женщин, согласно исследованию, не превышает 6%, что ставит их в один ряд с такими странами, как Дания (5%) и Италия (5,56%).

Британский гендерный разрыв остается ключевым тормозом прогресса. К 4 апреля все предприятия, в которых работают как минимум 250 сотрудников, в Великобритании должны будут раскрывать любые расхождения в оплате труда между своими работниками мужского и женского пола. В противном случае работодателей будет штрафовать правительственная комиссия по вопросам равенства и прав человека, пишет Bloomberg. Именно публикация информации о зарплате помогает сократить разрыв в доходах мужчин и женщин почти на 7%.

С привлечением большего числа женщин на работу экономика Великобритании может получить прирост в $178 млрд. Увеличение занятости женщин в странах Европы может повысить ВВП более чем на $6 трлн.

Отметим, в Дании еще 12 лет назад потребовали от компаний со штатом более 35 сотрудников раскрывать сведения о зарплатах.

Фонды для продвижения женщин по карьере

Генеральный директор компании Meritz Asset Management Co в Сеуле Джон Ли пару лет назад основал первый в Южной Корее фонд, направленный на содействие участию женщин в местных компаниях. Подобные организации уже существуют в Японии.

Южная Корея занимает 115 место среди 149 стран по гендерному равенству. Разница между оплатой труда здесь составляет 34, 62%. К примеру, в Таиланде – 2,50%, Малайзии – 3,20%, Вьетнаме – 8,50%, Китае – 22% , Японии – 24,52%.

Джон Ли пытается доказать, что инвестировать в компании, которые стремятся к расширению прав и возможностей женщин, очень выгодно. Женщины менее терпимы к проступкам, что может улучшить корпоративное управление. Для компаний с индексом MSCI Asia Pacific, где хотя бы одна женщина является членом совета директоров, 5-летний годовой доход составляет 8,9%. Доход компаний без женщин в СД составил 7,3%, сообщает Bloomberg.

«В корейских компаниях доминируют мужчины сверху донизу, поэтому мнение оппозиции не допускается, даже если иногда высшее руководство принимает неправильное решение», – отметил Джон Ли.

Доля женщин на руководящих должностях здесь составляет 12%. В Казахстане женщин-управленцев, согласно даннымNestpick, – 34,87%. самый высокий процент женщин на руководящих должностяхв Намибии – 48,6%. За ней следуют Латвия (44,1%) и Панама (43,5%).

Правительство США не готово к переменам

В США мужчинам платят больше на 18,17%. Между тем экономика Штатов заняла 23 место в ежегодном рейтинге PricewaterhouseCoopers о представительстве и благосостоянии женщин на рабочих местах среди 33 стран Организации экономического сотрудничества и развития.

В прошлом году президент США Дональд Трамп отменил правило прозрачности оплаты труда, разработанное во время правления Барака Обамы, еще до того, как оно вступило в силу. Таким образом, ни один закон в Штатах не заставляет компании анализировать свои данные по зарплате британским или каким-либо другим способом. Тем не менее такие компании, как Facebook, Amazon, Citigroup и Microsoft выступили с цифрами разрыва в оплате труда. Они ратуют за равный труд, – пишет Bloomberg.

В свою очередь, Google сделал объявление о том, что обнаружил дискриминацию своих сотрудников-мужчин. В компании считают, что платить должны за проделанную работу, а не за то, кто вы есть. Для того чтобы вносить корректировки в вознаграждения работника, нужно предоставить четкие обоснования. По результатам внутреннего исследования, в компании обнаружили, что мужчинам платят меньше, чем женщинам за аналогичную работу.

«Нашим первым шагом является анализ выравнивающего капитала, чтобы оценить, как сотрудники нанимаются, когда их нанимают, и можем ли мы улучшить наш уровень. Этот расширенный обзор является следующим шагом в нашей приверженности справедливой оплате. Мы продолжим работать над совершенствованием нашей практики и обеспечением того, чтобы Google был отличным местом для работы для всех», – опубликовано в блоге компании.

В связи с результатами исследования Google намерен выплатить $9,7 млн компенсации 10 677 сотрудникам. Однако количество женщин и мужчин в заявлении не приводится.