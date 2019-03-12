Вторник, 12 Марта 2019 12:48

АрмИнфо. Брюссель и Лондон достигли компромисса на дополнительных переговорах о судьбе соглашения о выходе Великобритании из ЕС. На встрече британского премьера Терезы Мэй с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и главой делегации ЕС на переговорах о "Брекзите" Мишелем Барнье в Страсбурге стороны приняли поздно вечером в понедельник, 11 марта, две совместные декларации. Передает DW.

В одной из них - юридически обязательной - стороны обязуются до конца 2020 года выработать замену так называемому "бэкстопу" - временному решению, которое должно предотвратить установление жесткой границы между членом ЕС Ирландией и британской Северной Ирландией. Великобритания также получит право временно приостановить действие правил, касающихся Северной Ирландии, если ЕС нарушит свои обязательства.

Вторая декларация является дополнением к согласованной ранее политической декларации, в которой стороны обрисовывают будущие отношения между ЕС и Великобританией.

Председатель Еврокомиссии Юнкер подтвердил достижение договоренности с Лондоном. Она содержит необходимые уточнения и правовые гарантии для соглашения по "Брекзиту" и спорному "бэкстопу", написал Юнкер вечером 11 марта на своей странице в микроблоге Twitter. По словам главы Еврокомиссии, он обсудил достигнутую с Мэй договоренность с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, которую тот готов поддержать.