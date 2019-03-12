Вторник, 12 Марта 2019 12:34

АрмИнфо.Активисты гражданского движения во имя спасения "Караунджа" ждут от правительства решения в связи с <варварскими> раскопками на территории уникального памятника культурного наследия. С таким заявлением выступили активисты гражданского движения во имя спасения древнейшей обсерватории <Караундж> или Зорац-Карер.

Отметим, что сформированное в защиту "Караунджа" гражданское движение, членами которого являются различные организации и отдельные лица, требуют прекратить раскопки в "Караундже" и передать это наследие следующим поколениям, а в будущем осуществлять раскопки только тогда, когда будет возможность проводить их при помощи современного оборудования и при участии зарубежных специалистов.

Активисты призывают власти страны наказать и лишить возможности проведения дальнейших разрушительных действий, которые проводит руководитель археологической экспедиции <Зорац карер>, ученый секретарь Службы охраны исторической среды Министерства культуры Армении Ашот Пилипосян.

В своей публикации, активисты призвали журналистов и всех тех, кого интересует случившееся в обсерватории историко-культурного заповедника Зорац-Карер (Караундж) отправиться к зданию правительства, чтобы представить описание инцидента, а также передать запрос - письмо требований премьер-министру, тем самым укрепляя свои конструктивные шаги и позицию.

<Мы более склоны сказать, что это логический конец борьбы, который был наполнен конструктивностью и терпением. После решения правительства станут также ясны наши дальнейшие шаги, поскольку мы не потерпим разрушений и вандализма в нашем историческом и культурном наследии, особенно когда речь идет о национальном и общечеловеческом историческом и культурном наследии>,- говорится в послании одного из активистов.

По словам активистов, Пилипосян варварски осуществляет раскопки, при помощи тяжелой и другой техники, что приводит к обесцениванию древнейшего культурно-исторического и научного памятника, существующего как минимум 7500 лет.

Действия Пилипосяна, активисты трактуют как антиармянскую деятельность, направленную на искажение армянской истории, ее фальсификацию в угоду личных профессиональных амбиций, агрессивно вмешиваясь в рассказы туристических гидов и опровергая общеизвестную версию о Караундже как об древнейшей обсерватории, утверждая, что Караундж это всего лишь могильник.

Таким образом, ставя под сомнение версию известного ученого с мировым именем, радиоастронома, создателя уникального радиооптического телескопа академика Париса Геруни о "Караундже", как об обсерватории, которая была доказана четырьмя независимыми научными методами и подтвержденной множеством зарубежных специалистов.

Однако, Ашот Пилипосян, в свою очередь заявил, что раскопки здесь будут продолжены, чтобы уточнить раз и навсегда назначение данного памятника, обросшего всевозможными легендами.

Напомним, что <Караундж> или как его еще называют <Армянский Стоунхендж> обрел мировую славу после того, как Геруни, посвятивший исследованию этого уникального памятника долгие годы работы и опубликовав немало научных работ, пришел к научно обоснованной версии о Караундже как о самой древней обсерватории. В пользу этой гипотезы говорят отверстия конической формы, просверленные в верхней части высоких обработанных древним человеком камней.

Если посмотреть внимательно, они направлены на определенные точки небосвода. Благодаря каменной обсерватории древние люди не только следили за движением небесных тел, они составляли точный календарь начала земледельческих работ, сбора урожая, время путешествий.

Отметим, что возраст многих археологических памятников Армении составляет несколько тысячелетий, относясь к периоду каменного века и неолита. К этому возрасту относится и мегалитический комплекс Караундж - 7500 лет до н.э..

Огромный мегалитический комплекс "Караундж" находится на юге Армении, вблизи города Сисиан на горном плато, расположенном на высоте 1 770 метров над уровнем моря. Это загадочное сооружение занимает площадь около семи гектаров и представляет собой окружность, образованную сотнями больших вертикальных камней.

Интересно, что расположение камней Караунджа практически полностью повторяет рисунок, образующий на земле китайскими пирамидами. А с высоты можно заметить, что камни в центре Караунджа схематично повторяют созвездие Лебедя, то есть каждому камню соответствует определенная звезда. Приверженцы этой гипотезы уверены, что существовала некая высокоразвитая цивилизация, которая таким образом увековечила в камне составленный ею атлас звездного неба.