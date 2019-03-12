Вторник, 12 Марта 2019 12:32

АрмИнфо. Геополитическая ситуация в Армении сложная, а Южный Кавказ - стратегический регион для НАТО. Об этом 12 марта на конференции "Партнерства НАТО, взгляд Франции" в Ереване во Французском университете Армении заявил спецпредставитель Генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

Представитель НАТО поздравил Армению с председательством в Международной организации Франкофонии и мирными процессами в республике.

Вместе с тем он констатировал, что все, что делается между НАТО Арменией в рамках открытого диалога, зачастую малоизвестно или вовсе не известно в широких общественных кругах. Он выразил надежду на то, что это мероприятие, организованное при содействии посольства Франции в РА приоткроет занавес и прольет свет на деятельность альянса.

"НАТО уважает выбор союзников Армении и политических, и экономических. Не видим никаких проблем во взаимодействии Армения-НАТО и ее членстве в Евразийском экономическом союзе. Этот вопрос вчера обсуждался с президентом и премьер- министром. Мы развиваемся, чтобы противостоять возникающим вызовам", - отметил он.

В тоже время Аппатурай констатировал, что между альянсом и Арменией сложилось серьезное партнерство, охватывающее множество сфер и опирающееся на два столпа - политический и практический. По его убеждению, если есть политический диалог, то он должен постоянно углубляться и развиваться.

Что же касается практического взаимодействия, то спецпредставитель НАТО констатировал, что представители Армении ежегодно участвуют в более чем 50 учебных мероприятиях, серьезная работа проводится в сферах борьбы с коррупцией и военного образования, где планируется провести серьезные реформы и приблизить их к европейским стандартам, в направлении увеличения вовлеченности женщин в ВС. В этой связи он констатировал, что в миротворческом контингенте Армении в Косово из 40 человек 4 женщины, что является хорошим началом.

Отвечая на вопрос по части взаимодействия Армении и НАТО в борьбе с терроризмом, Аппатурай констатировал, что Североатлантический альянс не может в одиночку бороться с этим злом. "Но НАТО может содействовать своим партнерам в противостоянии терроризму. Армения и НАТО могут вместе работать над выявлением возможных путей сотрудничества в этой области, и первый шаг для этого сделан, а именно установлен политический диалог", - заверил спецпредставитель НАТО.

Говоря о содействии НАТО гражданскому обществу, Аппатурай подчеркнул важность развития сотрудничества в этом направлении. Он счел хорошей идеей содействие правительства общественным организациям в развитии отношений с НАТО. Аппатурай добавил, что правительство Канады готово оказывать содействие в этом направлении.