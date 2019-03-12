Вторник, 12 Марта 2019 12:04

АрмИнфо. Насколько мне известно, совместное заседание Совбезов Армении и Арцаха было запланировано до заявления Минских посредников. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо сообщил советник президента Арцаха Тигран Абрамян.

По его словам, организация подобных мероприятий требует определенного времени. "Кроме того, я не думаю, что сегодня сложилась настолько беспрецедентная ситуация, чтобы возникла необходимость экстренного созыва заседания Совбезов двух республик",- заметил Абрамян.

При этом он подчеркнул, что прогнозы о предстоящей в ближайшее время войне несколько преувеличены: "Мы сейчас не на пороге войны, но ситуация может измениться в любую минуту. Однако сейчас усилия по предотвращению возможных военных действий не исчерпаны. Надеюсь, посредники активируют свои действия в этом направлении",- резюмировал советник президента Арцаха.

Отметим, что сегодня в Степанакерте состоится совместное заседание Совбезов Армении и Арцаха. Повестка заседания пока не известна.

До заседания Совбезов Минские посредники выступили с заявлением, в котором заявили о нецелесообразности изменения нынешнего формата переговоров. Кроме того, напомнили об элементах, которые находились на переговорном столе с 2009-2012 годы - передача Азербайджану подконтрольных армянской стороне территорий, отсроченный референдум по статусу Нагорного Карахаба, возвращение беженцев в места своего прежнего проживания.