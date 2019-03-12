Вторник, 12 Марта 2019 12:03

АрмИнфо.По итогам встреч в Ереване у меня сложилось впечатление, что новое правительство Армении привержено продолжить курс безопасности в том же русле без изменений, что также устраивает НАТО. Об этом 12 марта на конференции "Партнерства НАТО, взгляд Франции" в Ереване на вопрос АрмИнфо заявил спецпредставитель Генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

Вместе с тем спецпредставитель альянса констатировал, что основные направления сотрудничества между Арменией и НАТО уже очерчены и сейчас нужно работать над углублением существующего взаимодействия. "Глубоко убежден, что мы можем придать новую динамику и мощь нашему сотрудничеству уже по очерченным направлениям. Полагаю, что одним из наших направлений взаимодействия может быть борьба с коррупцией. У нас ранее была программа сотрудничества в этом направлении, и думаю, что на ее основе можно разработать более всеобъемлющую. Считаем важным взаимодействие в этом направлении. В борьбе с коррупцией мы сможем сделать большее", - резюмировал Аппатурай.