Вторник, 12 Марта 2019 12:02

АрмИнфо. В одной из воинских частей в северном направлении Армии обороны Арцаха 12 марта примерно в 06:50 при невыясненных обстоятельствах от огнестрельного ранения погиб военнослужащий Карен Карапетян, 2000 г.р.

Как сообщили АрмИнфо в АО Арцаха, по факту ведется следствие.