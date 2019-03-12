Вторник, 12 Марта 2019 11:51

АрмИнфо.С 6 по 10 марта Казахстан был представлен на крупнейшей международной туристской выставке ITB Berlin. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Kazakh Tourism».

«В этом году в одном из самых крупных туристских событий мира приняли участие более 10 тысяч экспонентов из 181 страны, а общее количество посетителей составило свыше 160 тысяч человек - это профессионалы турбизнеса со всего мира, путешественники, блогеры и жители Германии», - говорится в сообщении. 6 марта прошла церемония открытия казахстанского стенда на выставке с участием министра культуры и спорта РК Арыстанбека Мухамедиулы, Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в ФРГ Болата Нусупова и директора берлинской выставки Дэвида Руетца.

Основным итогом участия Казахстана в выставке ITB Berlin стало подписание меморандума о сотрудничестве по проведению аналогичной выставки ITB Eurasia в Астане ежегодно в сентябре, начиная c 2020 года, наряду с ITB Berlin, которая проходит из года в год в марте, Шанхайской ITB China - в мае и Сингапурским ITB Asia - в октябре. Кроме того, АО «НК «Kazakh Tourism» удалось достичь договоренности о возвращении в Казахстан шоу Cirque du Soleil «Reflekt», которое произвело фурор в Астане в 2017 году во время проведения ЭКСПО-2017. Ведутся переговоры относительно возможной даты начала и места выступления. Ожидается, что это мероприятие станет ежегодным событием и своеобразным магнитом для привлечения иностранных туристов. В течение 5 дней казахстанский стенд, организованный совместно Комитетом индустрии туризма МКС РК и управлением туризма г. Алматы, знакомил посетителей с культурой и природой нашей страны. В этом году АО «НК «Kazakh Tourism» на выставке в Берлине представило тематику этнического и культурного туризма, сделав упор на национальную кухню, наследие кочевой цивилизации, культурные и природные достопримечательности Казахстана.

Проходили традиционные мастер-классы по изготовлению «курта» и «жента», лепке казахского музыкального инструмента сазсырнай и другие. Кроме того, посетители могли сфотографироваться на фоне фотозоны с видом на урочище Бозжыра, примерить очки виртуальной реальности, а также провести переговоры с туркомпаниями из Казахстана на специальной b2b зоне, выполненной в виде традиоцонного круглого стола - дастархана. Напомним, что в прошлом году на выставке настоящий фурор произвели казахские батыры ростом по 2 метра в костюмах средневековых воинов. В этом году безусловным хедлайнером казахстанской экспозиции стал Алибек Джайбергенов, самый титулованный бармен Казахстана, который представил уникальные шоу и коктейли из кумыса.

Всего казахстанскую делегацию на выставке представили 13 туроператоров, которые предлагали посетителям ассортимент туров от сити-брейков в Астане и Алматы, этно- и экотуров, до посещения космодрома «Байконур», а также других индивидуальных и групповых туров. На полях выставки стало известно, что лагерь алматинской компании Trekkingclub.kz в Тургеньском ущелье (Алматинская область) вошел в ТОП 100 устойчивых мест туризма в 2019 году (TOP 100 Sustainable Destinations 2019), которые являются лучшими в мире социально и экологически ответственном туризме. В скором времени казахстанские туроператоры вместе с АО «НК «Kazakh Tourism» поедут на следующую выставку MITT, которая пройдет в Москве с 12 по 16 марта и представят тему приключенческого туризма и активного отдыха в нашей стране. Согласно данным Euromonitor, наблюдается устойчивый рост показателей по выездному туризму Германии.

Так, в 2017 году количество выездов посетителей из Германии составило 102,9 млн., показав увеличение на более чем 4% по сравнению с 2016 годом. Расходы немецких туристов за рубежом в 2017 году составили почти 78,2 млрд. долл. США или выросли более чем на 5,9 % в сравнении с 2016 годом. По предварительным статистическим данным количество прибытий из Германии в 2018 году составило порядка 100 тысяч человек. Казахстан ежегодно участвует в выставке ITB Berlin.

Международная туристская выставка ITB проводится ежегодно с 1966 года, является основной бизнес-платформой для глобальных туристических предложений. Это крупнейшая и самая посещаемая туристская выставка. В 26 павильонах выставки ежегодно более 10 тыс. участников представляют все направления современного туризма - от историко-культурного и приключенческого туризма до круизов и СПА-отдыха.