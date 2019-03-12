Вторник, 12 Марта 2019 11:48

АрмИнфо.На территории Армении с 12-16 марта ожидается погода без осадков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении. Согласно источнику, юго-западный ветер с порывами достигнет до 3-8 метров в секунду. 12-го марта температура воздуха повысится на 3-4 градуса, ночью с 13-15 - еще на 4-5 градусов.

В Ереване с 12-16 марта ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем составит от +15 до +17 градусов тепла.