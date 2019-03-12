Вторник, 12 Марта 2019 11:48

АрмИнфо.Вице-спикер Национального Собрания Армении Симонян и председатель Постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян 11 марта встретились со специальным представителем Генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Джеймсом Аппатураем.

Как сообщает пресс-служба парламента, Симонян отметил, что участие Армении в программе "Партнерство во имя мира" оценивается как важный компонент многослойной системы безопасности нашей страны. Он подчеркнул участие Армении в миротворческих действиях в Косово и Афганистане, отметив, что благодаря сотрудничеству с НАТО Армения превратилась в страну, внесшую вклад в международную безопасность.

Согласно вице-спикеру Национального Собрания, Армения намерена и впредь развивать сотрудничество с НАТО, уделяя особое внимание реализации программы "Партнерство во имя мира", а также вовлечению в международные миротворческие действия с участием НАТО.

Симонян подчеркнул важность формата парламентского сотрудничества и отметил, что со времени своего ассоциированного членства в ПА НАТО в 2002 г. делегация НС РА стремилась активно участвовать в работе организации. Он сообщил, что в парламенте сформирована новая делегация, которая будет всемерно участвовать в сессиях Ассамблеи, семинарах Роуз-Рот и в программах переподготовки.

"Участие Армении в программах ПА НАТО будет содействовать стабильному прогрессу политики, демократическим и системным реформам в нашей стране", - отметил вице- спикер парламента.

По Симоняну, после конституционных изменений возросла надзорная роль парламента как в отношении деятельности Правительства, так и Вооруженных сил (ВС), свидетельством чего является намечаемый на днях семинар в НС РА в рамках Недели НАТО.

Джеймс Аппатурай, заметив, что это его первый визит после изменения политической среды в Армении, подчеркнул доверие народа к нынешнему парламенту - в борьбе с коррупцией, содействии миру и безопасности. "Рады, что, несмотря на важные перемены, Армения смело будет продолжать избранный им путь в международных отношениях, а также в вопросах мира и безопасности", - отметил спецпредставитель генсека НАТО. Он заметил, что успешное сотрудничество Армения - НАТО будет продолжено. Г-н Аппатурай подчеркнул важность участия ВС Армении в миротворческих миссиях НАТО.

Вице-спикер НС, обратившись к Нагорно-Карабахской проблеме, подтвердил позицию армянской стороны о разрешении конфликта исключительно мирным путем. Г-н Симонян подчеркнул важнейшие принципы безопасности и определения статуса народа Арцаха. В этом контексте Аппатурай отметил, что НАТО не вовлечена в урегулирование проблемы, однако решение конфликта важно как для Армении, так и НАТО.

Стороны коснулись также механизмов парламентского надзора, намечаемых в будущем программ НАТО.