Вторник, 12 Марта 2019 11:46

АрмИнфо.Находящийся в Женеве защитник прав человека Армении Арман Татоян провел встречи с региональным директором Международного Комитета Красного Креста стран Европы и Центральной Азии(МККК), Патриком Виалем.

Как сообщает пресс-служба омбудсмена, в ходе встречи в числе других тем стороны обсудили ситуацию, связанную с защитой прав арестованного в Азербайджане Карена Казаряна. После встречи в Женеве Татоян также встретился с руководителем делегации Международного комитета Красного Креста в Армении Клер Мейтро.

В ходе встречи в Женеве омбудсмен Армении представил Патрику Виалу обеспокоенность родителей и адвокатов Казаряна по поводу здоровья последнего, а также сообщил о необходимости особого ухода за ним и лечения.

Также Татоян озвучил просьбу родителей и адвокатов Казаряна о предоставлении возможности общаться с ним посредством голосовой или видеосвязи, так как на данный момент общение с последним осуществляется исключительно путем переписки.

В ходе встречи омбудсмен поднял также вопрос о возвращении Карена Казаряна в Армению, учитывая тот факт, что Международный Комитет Красного Креста, как независимая и беспристрастная гуманитарная организация, не ведет переговоры по аналогичным вопросам от имени сторон, а просто обеспечивает необходимую поддержку пленному. В заключении встречи стороны договорились продолжить работу по этим и другим вопросам.

Отметим, что Карену Казаряну, жителю тавушского села Бердаван, были предъявлены обвинения в попытке совершения теракта на территории Азербайджана. 27 февраля Гянджинский суд по тяжким преступлениям приговорил Казарян к 20 годам лишения свободы в учреждении отбывания наказания строгого режима. Казарян обвинялся по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики: "Преступления против жизни и здоровья" (120-143) - 120.2.12; 120.2.7; 120.2.11;

120.2.5;120.2.1; "Преступления в сфере экономической деятельности" (190-213) - 206.3.2; "Преступления против общественной безопасности" (214-233)- 214.2.1; 228.1; 214-3.1; 214.2.3; "Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства" (274-285) -

282.1; 276; "Преступления против порядка управления" (315-326) -

318.2. Напомним, что Карен Казарян 15 июля оказался на территории Азербайджана. Азербайджанская сторона заявила о "предотвращении попытки диверсионного проникновения", а также о пленении военнослужащего Карена Казаряна (1984 г.р.). Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян официально заявил, что Карен Казарян не служит и никогда не служил в армии. Тем не менее, это не помешало Азербайджану объявить Казаряна "диверсантом" и начать суд. Судебный процесс над Казаряном стартовал 6 ноября 2018 года в Гяндже.