Вторник, 12 Марта 2019 11:43

АрмИнфо. Министерство чрезвычайных ситуаций Армении сообщает, что 12-го марта по положению на 10:00 часов в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Согласно источнику, Варденяцский перевал закрыт для автомобилей с прицепом. На автодороге Сотк-Карвачар местами наблюдается гололедица. Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии автодорога Степанцминда- Ларс открыта для всех типов автомобилей.