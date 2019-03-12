Вторник, 12 Марта 2019 11:42

АрмИнфо. Американские конгрессмены Фрэнк Паллоне и Адам Шифф выступили за увеличение финансовой помощи Армении по пяти приоритетным направлениям в связи с бархатной революцией, открывшей новые возможности для роста отношений между Вашингтоном и Ереваном.

Как сообщает Армянский национальный комитет Америки (АНКА), исполнительный директор АНКА Арам Амбарян решительно поддержал приоритеты внешней помощи, предложенные конгрессменами. "Мы благодарим Фрэнка Паллоне и Адама Шиффа за их лидерскую работу в поддержку перспективного пакета помощи Армении Арцаху. "Мы с нетерпением ожидаем продолжения взаимодействия с нашими друзьями на Капитолийском холме для поддержки этих приоритетов, и, в более широком смысле, для использования политики США по оказанию помощи в стратегическом обновлении политических, экономических и военных отношений между США и Арменией", - сказал Арам Амбарян.

Как сообщает АНКА, конгрессмены Паллоне и Шифф определили следующие пять приоритетов ассигнований в законопроекте об иностранной помощи

на 2020 финансовый год. В первую очередь, речь идет об экономической помощи Армении для содействия устойчивому росту. Также предлагается увеличить объемы военной помощи Армении для поддержки

миротворческих программ. Предусмотрено также осуществить программу "Безопасная гавань" в целях расселения в Армении ближневосточных беженцев. Предлагается оказать помощь Арцаху по разминированию и реабилитации. И, наконец, предлагается реализовать инициативу Ройса-Энгеля для укрепления режима прекращения огня.

В своих инициативах и конгрессмен Паллоне, и конгрессмен Шифф призвали подкомитет по иностранным операциям Конгресса США выделить средства для поддержки программ в области свободы СМИ, независимости судебных органов, борьбы с коррупцией и гражданского общества. Они также призвали свести на нет военную помощь США Азербайджану.

Выступая в подкомитете, конгрессмен Фрэнк Паллоне подчеркнул, что сейчас, как никогда, на карту поставлены американские интересы,

поскольку "мы сталкиваемся с беспрецедентной нестабильностью и растущими гуманитарными кризисами во всем мире. "Конгресс должен инвестировать в нашу национальную безопасность, которая включает в себя программы развития и дипломатии наряду с сильной обороной. Я всегда был решительным сторонником поддержки Армении. Я также твердо поддерживаю право на самоопределение народа Нагорного Карабаха или Арцаха. Продолжающиеся случаи насилия в отношении народа Арцаха требуют конкретных шагов по ослаблению напряженности и насилия на границе, а также гуманитарной помощи народу Арцаха, который просто хочет жить без страха и насилия и осуществлять свое право на самоопределение. Я настоятельно призываю подкомитет обеспечить выделение Нагорному Карабаху не менее $6 млн. в 2020 финансовом году для усилий по разминированию и других гуманитарных проектов. Приостановить военную помощь США Азербайджану до тех пор, пока его правительство не прекратит свои атаки на Армению и Нагорный Карабах и не согласится на мирное разрешение региональных конфликтов. В интересах эффективного надзора США за нашими программами помощи мы просим Государственный департамент и USAID отменить любые официальные или неофициальные ограничения в отношении поездок, общения или контактов с представителями правительства Арцаха или заинтересованных сторон гражданского общества. Отношения США и Армении основаны на общей приверженности свободе и демократическим ценностям. Армения предоставляет убежище беженцам, участвует в миротворческих операциях под руководством США и поддерживает мирное разрешение региональных споров", - подчеркнул в своем выступлении конгрессмен