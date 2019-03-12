Вторник, 12 Марта 2019 11:09

АрмИнфо. Находящийся в Москве с рабочим визитом пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян накануне провел встречу со своим российским коллегой Дмитрием Песковым, редакторами газет ипредставителями экспертного сообщества.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, в ходе встречи с Дмитрием Песковым, в которой участвовал и посол Армении в России Вардан Тоганян, обсуждались различные направления сотрудничества пресс-служб. В частности, собеседники коснулись вопросов взаимодействии пресс-служб аппарата премьер-министра и президента РФ и правительства Российской Федерации, освещение мероприятий в рамках армяно-российских отношений. Владимир Карапетян и Дмитрий Песков договорились периодически проводить консультативные встречи, которые окажут содействие в обмене опытом и укреплении связей.

В тот же день Владимир Карапетян провел встречу с главными редакторами ведущих российских СМИ и представителями экспертного сообщества.