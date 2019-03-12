Вторник, 12 Марта 2019 11:03

АрмИнфо.Сопредседатель международного общественного форума "Израиль-Армения", политолог, доктор Александр Цинкер в интервью АрмИнфо комментирует новый виток в отношениях между Арменией и Израилем. Обрисовывает контуры геополитического фона вокруг региона Большого Ближнего Востока, частью которого являются Южный Кавказ и Армения. Делится собственным видением возможной проекции и взаимосвязи между изменениями в отношениях между Ереваном и Иерусалимом с региональными и глобальными центрами силы.

В ходе недавнего посещения Израиля делегация, возглавляемая заместителем министра иностранных дел Армении Григором Ованнисяном, обсудила организационные вопросы, связанные с предстоящим визитом премьер-министра Армении Никола Пашиняна и министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в Израиль. Как скоро могут состояться эти визиты, на Ваш взгляд?