Вторник, 12 Марта 2019 09:52

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

12 марта текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10?00-16?00 собственные дома, прилегающие к улицам Норка 1, 10,

гостиница "Рыцарь" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10?30-16?30 жилые дома 1-15 на пр. Тиграна Меца, жилые дома 32, 49

на ул. Анрапетутяна, собственные дома 5-10 на переулке Ханджяна,

собственные дома 1-32 на ул. Фирдуса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 8- 23 на ул. Ерванда Кочара, жилой дом 8/1 на ул. Каджазнуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 64-88 на ул. Арами, собственные дома 1-16 на ул. Екмаляна, жилой дом 10 на ул. Парпеци, жилые дома 43-51 на ул. Пушкина, жилой дом 21 на ул. Саряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО "Ди Си Эй Адаманд", "Пано Бренд'', адреса Совхозаин 1, Аяса 72/1, 114, собственник Л. Чобанян;

11?00-17?00 жилой дом 6 на ул. Аванесова 1, собственные дома 32-55 на 1-ой улице Норагавита, 1-19 на 6-ой улице, собственные дома на переулках 1, 2 6-ой улицы Норагавита, собственные дома на улице Неркин Чарбах 1 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);жилой дом 4 в кв. 'Аэрация'', собственные дома 1, 3, 5 на 1-ом переулке Киевяна, собственные дома 26-67 на ул. Севастополян, собственный дом 31 на ул. Барбюса, ООО 'Авангард 90", "Ардимпекс" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 8, 10, 12, 14, 16, 10/1, 10/2 в 1-ом Араратском массиве и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10?00-16?00 частично улица Сарибека Варданяна в городе Веди;

10?30-16?00 частично село Абовян;

11?00-15?00частично село Айгезард; село Кахцрашен;

в Вайоц Дзорской области:

10?00-16?00частично улицы Мясникяна, Шаумяна, Теряна, Алавердяна в городе Вайк;

11:00-15:00частично улицы Момика, Нарекаци в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

10?00-16?00 село Джрвеж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); станции сотовых операторов "Виваселл МТС", ""Веон

Армения", "Юком", частично частные дома Джрвежа, частично 8-ой микрорайон Абовяна, территории, прилегающие к церкви, в селе Гарни;

в Гегаркуникской области:

10?30-12?00 село Норатус, абоненты (не являющиеся жильцами), прилегающие к трассе Гавар-Севан, газозаправочная станция "Анд-Мар", ЧП "Дереник Петросян", станции сотовых операторов "Виваселл МТС", ""Веон Армения", "Юком";

12?30-14?00 квартал "Арцвакар" " и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции сотовых операторов "Виваселл МТС", ""Веон Армения", "Юком" в городе Гавар;

14?30-16?00 частично улица Азатутяна, областная прокуратура Гегаркуника, Государственный Университет Гавара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции сотовых операторов "Виваселл МТС", ""Веон Армения", "Юком";

в Ширакской области:

10:00-14:00 восточная часть села Торосгюх в Ашоцком регионе;

в Лорийской области:

13:00-17:00 частично село Агви;

в Сюникской области:

10:00-16:00улицы Севана, Арзуманяна в городе Горис;

11:00-15:00частично села Агиту, Шурнух, Корнидзор.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.