Понедельник, 11 Марта 2019 20:46

АрмИнфо. Минситр обороны Армении Давид Тоноян встретился с делегацией во главе с начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РБХЗ) ВС РФ Игорем Кирилловым.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МО РА, в ходе переговоров была подчеркнута важность армяно-российского сотрудничества в направлении обеспечения радиационной, химической и биологической безопасности.

Обсуждая текущее состояние сотрудничества и перспективы совместной деятельности, стороны выразили уверенность в необходимости разработки и реализации армяно- российских двусторонних программ в указанных областях