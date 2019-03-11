Понедельник, 11 Марта 2019 20:30

АрмИнфо.. Между Арменией и НАТО сложились стабильные и прочные отношения, без излишних сложностей, что можно лишь радовать. Об этом 11 марта на пресс-конференции в Ереване заявил спецпредставитель Генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и Центральной Азии Джеймс Аппатурай, прибывший в Ереван в рамках недели НАТО.

По его словам, сегодняшние встречи в МИД и Минобороны РА убедили его в том, что Армения продолжит стабильный курс на сотрудничество во внешней политике и обороне. "Я в свою очередь подтвердил приверженность Североатлантического альянса продолжить взаимодействие в том же ключе. Выразил благодарность армянской стороне за весомый вклад в международную стабильность и безопасность посредством участия в миротворческих миссиях в Афганистане и Косово. Особенно в Афганистане рады армянскому присутствию", - подчеркнул он.

Спецпредставитель НАТО также заметил, что в альянсе информированы об участии армянской стороны в других миротворческих операциях, в том числе и в рамках ООН, при этом выразив убеждение, что опыт, который получают армянские военные в натовских миротворческих миссиях, полезен Армении, и применяется при участии в иных подобных мероприятиях.

Вместе с тем Аппатурай проинформировал, что в повестке дня его сегодняшних встреч в Ереване числится один из приоритетных вопросов для правительства Армении, а именно борьба с коррупцией. "И первый посыл, который я услышал от правительства из уст министра обороны РА Давида Тонояна, это приверженность продолжить борьбу с коррупцией, и мы готовы оказать помощь армянской стороне в этом вопросе. Ни для кого не секрет, что во всех странах в оборонной сфере крутятся огромные средства и коррупционные риски велики. Мы выразили приверженность углублению сотрудничества в этом направлении", - сказал спецпредставитель НАТО.

Еще одним направлением сотрудничества является тема <женщины во имя мира и стабильности>, и программа будет продолжена, так как инициирование подобных проектов с участием женщин улучшает ситуацию не только в этой области, но и во всей стране в целом.

По словам спецпредставителя альянса, взаимодействие продолжится и в рамках проекта по утилизации старой военной техники.

В заключение он выразил удовлетворение содержательностью мероприятий, подготовленных в рамках недели НАТО в Армении. Аппатурай также согласился с тем, что в Армении про деятельность НАТО информированы лишь в узких экспертных кругах, выразил надежду, что такие мероприятия как <Неделя НАТО> в будущем изменяют общую картину.