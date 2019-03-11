Понедельник, 11 Марта 2019 19:59

АрмИнфо. НАТО продолжит проводить учения на территории Грузии. Об этом 11 марта на пресс-конференции в Ереване заявил спецпредставитель Генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и Центральной Азии Джеймс Аппатурай. "Бесспорно, мы продолжим в том же русле проводить там учения", - сказал представитель альянса.

Вместе с тем он затруднился сказать, примет ли Армения участие в учениях НАТО, проводимых в Грузии. "Я не знаю, примет ли Армения участие. У меня нет такой информации, но я могу уточнить", - заключил он.

Отметим, что 18-29 марта в Грузии состоятся учения "НАТО-Грузия 2019". Командно- штабные учения состоятся близ Тбилиси в Совместном

центре тренировок и оценок Грузии и НАТО (JTEC) и Национальном учебном центре "Крцаниси". В учениях примут участие страны-члены НАТО и партнеры Альянса, в целом 24 страны - Албания, Бельгия, Болгария, Чехия, Германия, Дания, Эстония, Франция, Греция, Великобритания, Венгрия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Турция, США, Азербайджан, Грузия, Швеция.

Кроме того, летом 2019 года в Грузии с 27 июля до 9 августа 2019 года пройдут военные учения Agile Spirit.

Напомним, эти военные учения НАТО проходят в Грузии ежегодно с 2011 года. Планы этих учений составляются совместно с Европейским командованием Вооруженных сил США. В прошлом году армянская сторона подала заявку на участие, однако затем отказалась от отправки своих военнослужащих.