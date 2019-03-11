Понедельник, 11 Марта 2019 19:50

АрмИнфо.9 марта на Кольцевом бульваре в Ереване состоялось традиционное возложение цветов к памятнику великого украинского поэта, писателя и художника Тараса Григорьевича Шевченко.

Здесь собрались представители дипкорпуса Украины в РА, преподавательский состав и студенты Ереванского учебно- научного института Тернопольского национального экономического университета (ЕУНИ ТНЭУ), руководство и учащиеся школы №42 им.Т.Г.Шевченко, члены украинской диаспоры, представители творческой интеллигенции.

<Сегодня во всем мире отмечают день рождения выдающегося украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко, который внес колоссальный вклад в украинскую культуру и в социально-политическую жизнь родного народа>,

- сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РА Петр Литвин. <Установленный Шевченку монумент в Ереване объединил народ Армении и Украины для решения тех глобальных вопросов, которые сегодня стоят перед обществом. Поэма Шевченка, написанная о Кавказе, еще раз показала, что объединяет армянский и украинский народы>, - сказал Посол.

В этом ключе он упомянул Сергея Нигояна, который, по словам Литвина, погиб на Майдане Независимости во имя того, чтобы народ мог спокойно жить и писать свою историю. <Сергей Нигоян положил свою жизнь за то, чтобы сегодня была дружба между нашими народами. Он стал героем Украины и Армении. Светлая ему память>, - заключил дипломат.

В свою очередь глава Федерации украинцев в Армении Анна Арутюнян подчеркнула важность наличия памятника Тарасу Шевченко в Ереване, который, по ее словам, стал традиционным местом собрания украинской общины РА в памятные для истории Украины и ее народа дни. <Ежегодно мы отмечаем этот великий день, и приходим к памятнику Кобзаря, чтобы отдать дань уважения>, - сказала Арутюнян.

Мероприятие сопровождалось чтением стихотворений поэта студентами ЕУНИ ТНЭУ как на украинском, так и армянском языках. Кроме того, действующий в Армении свыше 20 лет вокальный ансамбль <Днипро> под художественным руководством Ваге Айрапетяна аккапельно исполнил одно из самых известных стихотворений Т.Г. Шевченка <Завещание> (<Запов?т>).